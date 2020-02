Pequeña Gran Veterana

Cuando se habla de alguien que tiene 11 años de trayectoria en un deporte, se pensaría en una persona de edad adulta, pero a sus 15 de vida, Fabianna Andrade le ha dedicado gran parte de su existencia a la gimnasia.

La nacida en Caborca, pero radicada en Hermosillo desde hace ya algunos ayeres, recordó cómo fue que empezó toda la historia que ahora la tiene como una de las promesas de este deporte en Sonora.

Empecé a los 4 años porque tenía una amiga que practicaba la gimnasia, entonces yo entré a esto por ella, más que nada es una disciplina muy bonita, que requiere de mucho trabajo y disciplina", aseguró.

Fue después de sus primeras sesiones de entrenamiento cuando se dio cuenta que este deporte le brindaba a ella una experiencia que no había tenido en su corta edad, situación que hasta el momento la tiene ligada a esto.

"Lo que más me gustó fueron las cosas que se pueden hacer en este deporte, y la adrenalina al hacer esas cosas, así como todo lo nuevo que hago conforme pasa el tiempo", comentó.

Una de las cosas que más ayudó a Andrade Cano a seguir en esta disciplina y a pogresar técnicamente fue el entrar a Club Olympica, donde se dio cuenta que tenía un talento especial para poder pelear medallas en las competencias que se presentara.

"Entré a Club Olympica y me di cuenta de que me gustaba hacerlo y cada vez fue avanzando más y cada vez me gusta más, creo que ahí fue cuando supe que podía mejorar y trabajé todavía más duro", aceptó.

Después de mucho luchar por ganarse un lugar en la gimnasia sonorense, fue precisamente en 2019 cuando Fabianna vivió el mejor momento de su carrera, el haberse convertido en medallista de Olimpiada Nacional.

"Mi mejor recuerdo de esto es la Olimpiada Nacional de 2019 cuando pude demostrar mi trabajo y conseguir una medalla. Más que nada fueron los años trabajando en esto y estar tranquila para hacer las cosas bien y poder conseguir el objetivo", explicó.

Pero no todo ha sido felicidad en su carrera, pues aunque las lesiones no se han hecho presente en tantas veces, Fabianna sí ha pasado por complicaciones de esta índole, como la vez que sufrió un esguince en uno de sus pies.

"No soy mucho de lastimarme, pero sí he tenido un esguince en el pie y sí batallé para poder hacer las cosas como estaban acostumbrada a hacerlas. Lo superé con terapia, fuerza en el pie y trabajando los elementos", comentó.

Para este 2020, las metas están claras para ella, pues le toca subir de categoría, y la tarea principal es que la gente la ubique en esta nueva división en la que quiere cosechar más logros.

"Estoy entrando a una nueva categoría y mi meta en el 2020 es darme a conocer en esta categoría y poder dar con las metas que tengo en esta nueva categoría", mencionó la estudiante de tercer grado de secundaria.