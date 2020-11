“Pelean” Estado y Municipio por cierre de negocios por el Covid-19

HERMOSILLO.- Las medidas de restricción adoptadas por el Consejo Estatal de Salud para frenar al Covid-19 dividieron al Ayuntamiento de Hermosillo y el Gobierno estatal, pues el primero dijo no estar de acuerdo porque considera que no hay un repunte de casos en la capital del Estado.

“Con los mismos datos de la Secretaría de Salud: No tenemos un repunte. Si no hay un repunte, y estamos en semáforo amarillo, yo no estoy de acuerdo en que se tomen medidas para cerrar la economía de miles y miles de familias de Hermosillo”, resaltó Célida López Cárdenas.

El secretario de Salud de Sonora, Enrique Clausen Iberri, aseguró que las acciones aprobadas por el Consejo están sustentadas en la ciencia médica, por lo cual, la corresponsabilidad de todas las autoridades es fundamental para contener al mortal virus.

No es momento de hacer política, no es momento de aprovechar electoralmente una situación, que es estrictamente de Salud. Lo digo con toda la seriedad, en esta ocasión no hay margen para equivocarnos. Hoy pretendemos que no nos pase, lo que sucedió en la primera ola", declaró.

La presidenta municipal aseguró, a través del Facebook y del Twitter, que nunca fue consultada de la decisión tomada por el organismo.

“Nosotros la semana pasada recibimos con mucha sorpresa las decisiones que tomó el Consejo Estatal de Salud”, dijo la presidenta municipal, "el escenario que vivimos nos debe enseñar a tomar decisiones en conjunto".Llamó a tener en cuenta la grave afectación que se verían obligadas a enfrentar todas esas personas cuyos ingresos dependen de las actividades que se pretenden cerrar, cuando no existe el escenario de una curva ascendente en las cifras de contagios de Covid 19.

Llama Gobierno federal a resolver diferencias entre alcaldesa y Estado

Un llamado a resolver sus discrepancias hizo ayer Hugo López Gatell al Ayuntamiento de Hermosillo y al Consejo Estatal de Salud, luego de que la alcaldesa de la capital manifestara públicamente su inconformidad por las medidas estatales.

Célida López Cárdenas afirmó que el Consejo Municipal de Salud sesionaría para tomar algunas decisiones, algunas en apoyo de las que se anunciaron.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a nivel federal explicó que las atribuciones de la autoridad municipal tienen limitaciones y pueden ejercer aquellas intervenciones que les corresponde por ley.

“Pueden establecer acciones administrativas que ayuden a disminuir la movilidad en el espacio público. Las autoridades estatales sí son autoridades sanitarias y sí pueden ayudar invocar una motivación de salud para ejercer acciones administrativas que contribuyan a limitar la movilidad en el espacio público”, explicó.

Además resaltó que las entidades son las que dan las condiciones para que las personas salgan de sus hogares para los espacios públicos.

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Las tres razones fundamentales por las que las personas salen de su casa son para trabajar, para estudiar y para recrearse. Desde luego recreación es un conjunto amplio y heterogéneo como reuniones, pero en la mayoría de los espacios que no son privados sino públicos se pueden ejercer acciones administrativas dirigidas al espacio público”, señaló.

En el caso de los espacios públicos, como el parque, se puede regular el acceso al parque, playa o el aforo en espacios comerciales.

“Finalmente, esto de entrar en discrepancias para ver quién es más severo y exigente es muy importante moderarlos.

“Esto ha ocurrido en todo el mundo, pareciera haber una competencia que ha sido politizada a ver quien pone la multa más alta, quién pone un toque de queda, quién saca a la policía estatal o municipal para sancionar a los ciudadanos”, añadió, “esto es contrario al principio fundamental del manejo epidémico que es buscar la unidad cordialidad y coordinación”, comentó Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



“Si alguien considera que es demasiado severa la restricción o que el otro considera que es demasiado laxa se puede dialogar y hay que involucrar además a la sociedad, no solamente entre gobiernos nacional o federal, estatal y municipal, hay que involucrar a la sociedad...”.