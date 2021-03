“Pega” la sequía a vecinos de la presa del Mocúzari

NAVOJOA.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) tenía programado cerrar la presa del Mocúzari (Adolfo Ruiz Cortines) el pasado jueves, pero lo hicieron antes al no poder extraer más agua por el bajo volumen de almacenamiento y la sequía que se vive en la región.

Luego de que Conagua autorizó un volumen extra de 10 millones de metros cúbicos para intentar terminar los riegos de auxilio, al final no se logró, pues la presa quedó con 9.9 millones de metros cúbicos, uno de los niveles más bajos en los últimos años.

Esto, señalan autoridades, pone en predicamentos el abasto de agua a unas 2 mil personas de ocho comunidades de Álamos, donde se encuentra la presa.

Martín Emmanuel Robles Ramos, director general del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Álamos, indicó que los poblados asentados en los márgenes del río como Mexiquillo, Macorahui, Los Tanques, La Vinata, Techobampo, San Bernardo, El Mocúzarit, Osobampo, son las más afectados.

Afecta a las comunidades que están al margen del río (Mayo) porque si se seca la presa, el volumen de agua que está entrando es muy chico, genera impacto en la sequía”, mencionó.

60% DE ÁLAMOS CON SED

El 60% del municipio de Álamos, que tiene unos 25 mil habitantes, sufre por la escasez de agua derivado de las escasas lluvias en los últimos años, lamentó Robles Ramos.

“La falta de agua en la presa afecta a las comunidades ya mencionadas y es al Norte del municipio”, subrayó, “pero en Álamos, el 60% de la ciudad sufre por agua porque no ha llovido”.

Los siete pozos con los que cuenta la cabecera municipal están secos, quedaron inservibles, enfatizó, y se alimentan de un acueducto, pero no se da abasto.

“En la cabecera tenemos siete pozos, de esos no funciona ninguno; en la línea de El Sabinito son siete pozos más, de los cuales cinco funcionan pero la tendencia es que bajen porque no hay agua”, añadió.

Para abastecer a la población están usando cinco pipas que entregan 150 mil litros de agua a diario, puntualizó, y se sumarán dos vehículos más.

• Comunidades de la etnia Guarijío se encuentran entre las afectadas por la sequía.

FOTOS: BANCO DIGITAL

ESTÁN DESESPERADOS

Los ciudadanos del Pueblo Mágico están desesperados por la sequía, pues no hay barrio o comunidad que no esté con tandeos, aseveró José Manuel Escobedo, líder social.

“Yo creo que el ingeniero (de Oomapas) se quedó corto con el porcentaje, estoy seguro que todo Álamos sufre por agua”, recalcó, “no hay una casa en Álamos que tenga agua las 24 horas del día”.

Dijo que los ciudadanos aprendieron a dosificar el agua, pues hay días en que les entregan y tienen que esperar hasta la próxima vuelta.

“Aquí ya no ves a nadie tirando el agua, no ves a nadie lavando el carro con la manguera”, puntualizó, “hemos aprendido a cuidar el agua porque no la tenemos ya”.

Yeny Hadar, residente de la colonia Tacubaya, dijo que tuvo que comprar un tinaco, aparte del que ya tiene en el techo de su casa, el cual puso en la parte baja para de ahí almacenar y bombear agua.

“Por la falta de agua tuvimos que poner un tinaco en la parte más baja y de ahí bombearla al tinaco del techo, a esto le sumanos que nos dan agua un día sí y uno no por un par de horas”, agregó, “en el tandeo del municipio señalan que nuestro horario es de 7:00 a 12:00 (horas), pero la realidad es que a las 10:00 u 11:00 (horas) apenas nos llega un chorrito”.

PLAN EMERGENTE

El panorama es desalentador, pues la escasez de agua llegará a más población si este año no llueve y se recargan los mantos freáticos, así como la presa del Mocúzari, y se espera un año 2021 seco, coincidieron expertos.

“Un plan emergente es traer agua en pipas, pedirle a la mina que nos apoye con cierto volumen de agua diario, traer de sus acueductos y también del río Cuchujaqui, que son las partes más cercanas”, manifestó el director de Oomapas de Álamos.

El gran problema es la falta de lluvia y como un plan a mediano plazo es reforestar la parte alta de la cuenca del río Mayo para provocar precipitaciones en la zona y que la presa del Mocúzari tenga mejor captación, mencionó Ernesto Rodríguez Limón, gerente de Operación del Distrito de Riego del Río Mayo.

Dijo que la intención es reforestar 500 hectáreas en la cuenca alta del río Mayo con la esperanza de inducir lluvia en esa zona, proyecto que realiza personal del Distrito de Riego en coordinación con autoridades de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

CASI SECA

Situación de la presa Mocúzari, según datos de Conagua.

ALMACENAMIENTO AL 27 DE MARZO: 10.2 MILLONES DE METROS CÚBICOS.

ALMACENAMIENTO A LA MISMA FECHA EN 2020: 354.3 MILLONES DE METROS CÚBICOS.

DIFERENCIA: - 344.1 MILLONES DE METROS CÚBICOS.

APORTACIONES: 0.1 METROS CÚBICOS POR SEGUNDO.

LES FALTA AGUA

Comunidades asentadas sobre el margen del río Mayo y afectadas por la sequía en Sonora.

Mexiquillo: Afectados 182 habitantes.

Macorahui: No disponible.

Los Tanques: 621 habitantes.

La Vinata: 111 habitantes.

Techobampo: 193 habitantes.

San Bernardo: Mil 67 habitantes.

Mocúzarit: 550 habitantes.

Osobampo: 292 habitantes.

TOTAL DE AFECTADOS: 3,016 HABITANTES.