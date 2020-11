Pega la sequía a producción de miel en el Sur de Sonora

CIUDAD OBREGÓN.- Por efectos de la sequía que azota a la entidad, la producción de miel en el Sur de Sonora se redujo de manera considerable, manifestó Ramón Granados Valenzuela.

El representante estatal de apicultores en el Sur de Sonora indicó que en esta parte del Estado se saca producción dos veces al año, pero en esta ocasión las condiciones no lo permitieron.

No nos ha tratado bien el clima, no llovió este año y nos fue muy mal en cuanto a producción”, abundó, “al año producimos dos veces, pero este año fue una sola vez, la primaveral de marzo, ya la otra que se hace en temporada de lluvias, pero no se hizo”.