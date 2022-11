Patrulla eléctrica se "quedó tirada" en Hermosillo porque policía no cargó la batería, explica comisario

HERMOSILLO, Sonora.- La patrulla eléctrica que se quedó tirada y que recientemente circuló una imagen de un policía empujándola fue porque el elemento de la Policía Municipal no cargó la batería de la unidad, declaró Jesús Alonso Durón Montaño.

Fue omisión o fue olvido de un compañero que no cargó al 100% su unidad al comenzar el servicio y la unidad se protege a cierto porcentaje, fue omisión de un compañero y no terminó el turno, pero no fue por falla de la unidad”, aseguró el Comisario en jefe de Seguridad Pública de Hermosillo.