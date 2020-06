Pasa un “infierno” al luchar por 13 días contra el Covid-19

Navojoa, Sonora.- Un infierno es el que asegura haber sufrido Jesús Severo Osuna al luchar contra el Covid-19 en medio de la soledad y dolores, al grado de sentir de cerca la muerte.

El comisario de San Ignacio Cohuirimpo narró vía telefónica que, durante los trece días que duró internado en un hospital particular, la ilusión de ver de nuevo a sus hijos y el encomendarse a Dios le dieron fuerza para superar la enfermedad.

Lo más difícil fue al tercer día, me sentía muy solo, pero me encomendé a Dios y siempre tenía en mente a mis hijos”, abundó, “estuve a punto de morir”.

En los momentos difíciles también le ayudó el recordar a sus caballos, agregó, animales que entrena desde hace más de 30 años con los conocimientos que le heredó su padre.

“Me dio calentura, pero no muy fuerte, a mí me atacó en los pulmones, que casi se me colapsaban”, recordó, “los primeros tres días internado no mejoraba y estuvieron a punto de entubarme”.

La enfermedad le arrebató a su madre, lamentó, y casi le cuesta la vida, pero le dejó un aprendizaje de vida.

“Esto me dejó un aprendizaje, de vivir la vida, ser más humano y luchar”, expresó.

Es importante que la ciudadanía se cuide y acate las recomendaciones del sector salud, exhortó, pues el padecer la enfermedad es una experiencia que no se lo desea a nadie.

“Decirle a la gente que claro que es cierto, esto existe, es muy feo, no se lo deseo a nadie”, añadió, “que se sujeten a las medidas de precaución del control sanitario, y si es posible lo mejor es no salir, la mejor vacuna es quedarse en casa”.