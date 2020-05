Partido clandestino de beisbol fue iniciativa de jugadores

HERMOSILLO, Sonora.- Si bien acepta que hubo un juego en uno de los campos de beisbol de la Recicladora, el presidente de la Liga de Beisbol de Veteranos Viajeros y Amigos, Francisco Gutiérrez negó que hayan sido del circuito que él organiza.



El popular “Panadero” explicó que fueron una serie de jugadores quienes por su cuenta se pusieron de acuerdo para disputar un juego amistoso, rompiendo con la orden de autoridades municipales de no utilizar los espacios deportivos de Hermosillo.

“Hace seis domingos que yo no me paraba en los campos de la Recicladora. Hubo un amistoso y el domingo yo fui muy temprano, como me quedé solo aquí en la casa fui a limpiar.

“Y después empezaron a llegar los chavalos ahí y me pidieron que les pintara y les pinté y me pidieron que les ‘ampayara’ y me gané una feria para comer porque está difícil, pero no es ninguna liga de las que manejo yo”, destacó.

Indicó que la liga sigue suspendida a pesar de que la mayoría de los peloteros que ahí juegan han estado inconformes y hasta desesperados por regresar a la actividad, incluso le han propuesto reanudar actividades.

“Mientras la Liga Municipal no nos de luz verde no podemos hacer nada, tenemos que tener un respeto”, comentó.

Las autoridades municipales prohíben las actividades deportivas durante la cuarentena.

La Liga de Beisbol Veteranos Viajeros y Amigos se quedó parada en la sexta semana de actividades del certamen.