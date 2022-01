Participa en rifa de 5 mil pesos y ayuda a que Javier pueda comprar medicamentos

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a la falta de medicamento en el Seguro Social para su tratamiento, Javier Pacheco y su familia organizan una rifa de cinco mil pesos para reunir fondos.

Javier fue diagnosticado con cáncer de páncreas y una enfermedad rara degenerativa llamada espondilitis alquisonante, para esta última necesita un medicamento que cuesta 27 mil pesos para dos semanas.

Cuenta con Seguro Social, pero durante el año pasado no hubo abasto de este medicamento, por lo que su familia y amistades han organizado distintas actividades para reunir los fondos y continuar con su tratamiento.

“Al principio sí me daban el medicamento, pero en diciembre de 2020 comencé a batallar, durante todo el año pasado no me dieron ningún medicamento, en 2020 tuve todas mis quimioterapias, pero hay un medicamento que cuesta 27 mil pesos por dos dosis y requiero una cada semana, es mucho dinero a veces alcanzo a comprarla y a veces no”, platicó.

Reúnen fondos con rifa para el medicamento de Javier

Este medicamento consiste en inyecciones que debe aplicar en su abdomen, cuando no se las aplica comienza a tener inmovilización en sus extremidades, por lo que necesita llevar este tratamiento cada semana.

Tuvo una cirugía para retirarle una parte del tumor del páncreas y llevará tratamiento con radiación y otra cirugía, pero están a la espera de que su estado de salud mejore para poder operarlo.

Organizan rifa en apoyo a Javier Pacheco.

El ánimo en Javier no decae y aseguro que “ahí la lleva”, con apoyo de sus allegados ha podido llevar su tratamiento y espera pronto mejorar.

Amigos de Javier harán torneo de basquetbol para reunir más fondos

Javier juega básquetbol y sus amigos de equipo organizarán un torneo para reunir más fondos, además de la rifa de cinco mil pesos que se realizará el 28 de enero con los últimos tres números de la Lotería Nacional con un costo de cien pesos cada uno.

Si desea adquirir un boleto puede comunicarse al teléfono:

6621406541

Si desea apoyar con efectivo puede transferir a la cuenta

4152 3136 5176 5179

Bbva Bancomer

Dulce María de Jesús Noriega