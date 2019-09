Paran labores planteles de Cecyte en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de 22 mil estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) en Sonora se quedaron ayer sin clases, por el paro convocado a nivel nacional por el sindicato del subsistema.



Amos Benjamín Moreno Ruiz, director general del Cecyte en Sonora, señaló que hoy se deben reanudar las actividades en todos los planteles y se tratará de afectar lo menos posible a los alumnos.



Explicó que Confederación de Sindicatos de Cecyte tomó esta decisión porque hasta el momento no se ha asegurado con la Secretaría de Hacienda para el pago de aguinaldos de los trabajadores.



"La Federación nos informó a nosotros que en este momento no se iba a suscribir la parte del aguinaldo, pero iban a iniciar las gestiones para conseguir el recurso. Ellos tienen que cubrir el 50% del costo de aguinaldos", manifestó.



Aunque no hubo clases ayer, mencionó que se consiguió el permiso para no interrumpir el trabajo administrativo en cada plantel y en la dirección general.

"Estamos trabajando con algunos grupos de maestros, con alumnos en otras actividades. No hay una paralización total de los planteles", aseguró.Moreno Ruiz afirmó que continuarán las mesas de diálogos entre autoridades y sindicatos para evitar otra situación similar. Sobre la reposición de clases, adelantó que los profesores están dispuestos a cubrir las horas en fines de semana en caso de ser necesario.

Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) iniciaron un paro de labores en 19 entidades en reclamo por el incumplimiento de la Federación en el pago de bonos y salarios.



En esta ocasión, las protestas serán durante 24 horas en los planteles de Sonora, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, Nuevo León, Guerrero, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas y Tabasco.



Ramón Gastélum Lerma, presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos de Cecyte, informó que esta nueva protesta es porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sigue sin entregar los 9 mil millones de pesos para que los colegios puedan operar sin retrasos.



El paro de trabajadores administrativos y docentes, comentó, está afectando a 500 mil alumnos en el País.