Paramédico festejará trabajando en Cruz Roja

Ciudad Obregón, Sonora.- Carlos Francisco tiene 25 años de edad, es paramédico de la Cruz Roja desde hace nueve años y festejará su primer Día del Padre trabajando en la primera línea contra el Covid-19.

El trabajador de la salud compartió que es papá de Alexia, quien tiene 7 meses de edad, y pese a que le gustaría pasar su día como cualquier otro papá en familia, el deber lo llama.

Trabaja turnos de 24 horas cada dos días, dijo, y nunca pensó que le tocaría vivir una situación como la actual con la pandemia.

Aunque no siempre le toca cubrir la ambulancia para traslados Covid-19, recordó, fue él quien realizó el primer servicio de un paciente positivo, lo que le causó mucho estrés y temor por el riesgo al que se enfrentaba.

Desde que empezó la pandemia todas mis actividades laborales cambiaron en un 100% por todos los protocolos de seguridad que tenemos que tener para hacer las cosas bien y no resultar contagiado y llevarlo a nuestra casa y familia, ahora todo es más pesado y agotador”, detalló.

Comentó que sigue compartiendo su casa con su familia, pero que para no contagiarlos cada que termina de trabajar se sanitiza en un túnel especial y al llegar a su domicilio entra por un pasillo y deja su ropa y equipo de trabajo afuera y después se introduce directamente al baño.

“Mi familia se preocupa por mí, pero yo procuro no hablar mucho de mi trabajo en casa para que no sea más grande su preocupación, nunca les platico cuántos pacientes atiendo para no crearles más pánico o sicosis y podamos convivir en paz”, subrayó.