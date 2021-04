“Para el ADN no hay secretos”: Gloria Elena León

HERMOSILLO.- La posibilidad de fotografiar el ADN de las personas ya es una realidad en Hermosillo, se puede tener una imagen real de este, señaló Gloria Elena León Paz, la investigadora hermosillense que descubrió y patentó este proceso.

El ADN son moléculas del interior de las células que contienen información genética y que transmiten las características hereditarias de una generación a otra.

En el marco del Día Mundial del ADN, León Paz explicó que con él es posible conocer toda la herencia y situación médica de un paciente, pues para el ADN “no hay secretos”.

Gracias a las imágenes del ADN, es posible predecir cómo se comportará la salud de una persona en los siguientes años. Foto: Banco digital.

Fue hace 30 años, en 1991, cuando Gloria Elena vio por primera vez el ADN y desde entonces ha trabajado en la fotografía del mismo.

COMO “BOLA DE CRISTAL”

En 1991, en la búsqueda de un método seguro para investigar el ADN, la investigadora pudo ver por primera vez ese delgado “hilo” del que depende toda la vida en la Tierra.

Aunque no era lo que buscaba, aceptó, vio maravillada cómo una realidad desconocida se mostraba ante sus ojos, ya que por primera vez en la historia de la ciencia se encontraba “cara a cara” frente a la imagen real de un ADN.

EL PRIMER ENCUENTRO

Mientras probaba varios colorantes para su propósito, por fin encontró uno que cumplía con todos los requerimientos para hacer el estudio por electroforesis, ya que se pegaba correctamente a las muestras y no requería luz ultravioleta.

Platicando con un colega se les ocurrió verlo por un microscopio: Su “primera cita” con su descubrimiento.

Cuando por fin encontré un colorante seguro intenté hacer el estudio pero no podía verlo por electroforesis, entonces Enrique (su colega) me recomendó verlo por el microscopio, y aunque siempre nos dicen que el DNA no se puede ver porque es demasiado pequeño, me dije: ‘Lo voy a intentar, nada pierdo”, contó.