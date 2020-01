Para ayudar, Hiram publicó foto de don Joaquín en redes sociales y se hizo viral

NAVOJOA, Sonora.- Hiram Jossue Morales Chávez convirtió un día gris en uno lleno de luz y color con la publicación que hizo en su red social y que cambió la vida a don Joaquín, un vendedor de elotes de 84 años de edad.

El joven de 30 años de edad, quien es ingeniero industrial y músico, recordó que el pasado 20 de enero, cuando publicó la foto de don Joaquín, iba a visitar a unos amigos que sufrieron la pérdida de un familiar cercano, pero hicieron una parada para comprar elotes preparados y nunca imaginó que esa acción le cambiaría la vida a una persona vulnerable.

La primera idea que se le ocurrió, agregó, fue tomarle una fotografía, subirla a su Facebook y desde esa red social convocar a sus amigos para que acudieran a comprarle elotes al señor que estaba en el bulevar Sosa Chávez.

"Subimos la foto y al paso de una hora el señor vendió todo; nosotros ni hicimos nada realmente, el pueblo de Navojoa siempre ha jalado cuando se trata de hacer cosas buenas", enfatizó, "no hice nada sinceramente lo hizo Navojoa, les agradezco mucho el cambio que le hicieron al señor".

El altruismo no es algo nuevo para Hiram, pues aunque no se difundió, él y un grupo de amigos iniciaron en el 2017 un movimiento en Navojoa para enviar ayuda a los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México, reveló, además junto a su grupo llevan música a niños hospitalizados.

Mis amigos y familia me conocen, saben que no fue presunción, saben que lo hicimos con el corazón, hemos hecho muchas cosas que no se publican porque no son para publicar", agregó, "hay movimientos que iniciamos y nunca supieron porque no era la intención, el resultado es lo que me interesaba".