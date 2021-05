Para Don José es todo un reto poder vender sus canastas

NAVOJOA.- A sus 74 años de edad, don José Yocupicio cruza el río y camina unos 10 kilómetros hasta el Centro de la ciudad para vender canastas de madera de álamo que él mismo elabora.

“No camino mucho, está cerquita y ahorita el río está seco”, expresó, “pero batallo para vender las canastas”.

Dijo que recolecta la madra del monte, luego le quita la cáscara para sacar las hebras que después trenza hasta darle forma a canastas y guaris.

Doy cada una en 120 pesos, pero ahora casi no hay madera porque está muy seco todo, en el río no hubo agua”, mencionó el artesano mayo originario de la comunidad de Guaymitas.

De lunes a sábado recorre el Mercado Municipal ofreciendo sus artesanías, añadió, y en un buen día llega a vender cuatro de ellas.

“Con esta enfermedad (Covid-19) se puso muy difícil, casi no se vende”, añadió don José, “pero aquí seguimos haciendo la lucha”.

De lo que vende obtiene el sustento diario, apuntó, pues no cuenta con el apoyo que da el Gobierno federal a los adultos mayores.

“No lo he pedido, no he llevado los papeles”, señaló Yocupicio, “no tengo apoyos de ningún gobierno”.