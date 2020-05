‘Pangueros’ rematan su producto para sobrevivir a la crisis

Guaymas, Sonora.- Para sobrevivir a la crisis económica que viven desde que inició la cuarentena por Covid-19, los pescadores del sector social de ribera han tenido que rematar su producto y en ocasiones hasta fiarlo a los proveedores.

La vocera de la Federación “La Gran Victoria de Guaymas”, Manuela Ojeda Amador, señaló que han tenido que rematar los pescados que capturan los ‘pangueros’ hasta en 7 pesos por la falta de mercado.

Subrayó que aunado a eso, algunos hombres de mar que salieron a la pesca de aguamala “bola de cañón” tuvieron que fiar la producción que tenían, no obstante de los gastos de gasolina que realizaron en los cuatro días de trabajo.

La situación que vive el pescador cada vez es más difícil, ya no encontramos la salida, la gente no quiere comprar nuestro producto y lo que vendemos es recién salido del mar, es del día, no es congelado y los proveedores lo acaparan, pero no lo pagan al momento”, puntualizó.

MENOS APOYO

Este año, dijo, los pescadores del sector social de bahía contarán con menos apoyo del Gobierno federal, entre ellos los de compra de motores fuera de borda para las embarcaciones, redes para pescar y el subsidio de combustible.

“No sabemos si lo que quieren es desaparecernos de la pesca, porque cada vez se torna más difícil la situación y eso es parejo para todos, los del Sur, Centro y Norte del Estado estamos en las mismas circunstancias y es parejo con todas las especies marinas”, comentó.

Ojeda Amador añadió que de no ser por el Estado, esta temporada no contarían con el programa Inspección y Vigilancia del camarón, pues la federación no destinó un solo peso para la preservación de dicho producto.

“Había muchas denuncias y evidencias de la pesca clandestina del camarón al Sur y Norte de Sonora y lo que hicimos fue gestionar apoyo en el Gobierno del Estado para que le entrara al tema de la vigilancia y accedieron, eso nos dará garantía de contar con el recurso al iniciar la temporada 2020-2021”, finalizó.