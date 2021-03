Pagaremos tarifas de negocios pequeños de comida por uso de apps: Gándara

EMPALME, SONORA.- El costo generado por el uso de plataformas digitales por los pequeños restauranteros, será absorbido por el Gobierno del Estado, con la finalidad de apoyar en su proceso de reestructuración económica, declaró Ernesto el “Borrego” Gándara.

El Gobierno pagará hasta el 50% durante los tres primeros meses de operación. Por ejemplo si eres un taquero y quieres vender por Uber, el Gobierno te apoyará con el pago de las comisiones durante los tres primeros meses para que tu negocio agarre vuelo”, resaltó el representante de la Alianza “Va por Sonora”.

Los comercios aportan hasta un 30% del consumo por el uso de estas plataformas, dijo, y aunque también generan empleos, no les permiten a los pequeños comercios mejorar su estabilidad y alcanzar una recuperación real.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En una gira de trabajo por Empalme, el candidato de la Alianza “Va por Sonora” dijo que tiene la firme convicción de regresar a los pequeños comerciantes algo de lo mucho que aportan a Sonora, y salvarlos de la embestida que ha dejado la contingencia por el Covid-19.

“Los emprendedores son líderes, creadores de oportunidades. Sonora les debe mucho y es momento de que se les retribuya. 2020 fue como tratar de respirar bajo el agua”, declaró el aspirante de la Alianza “Va por Sonora”.

El candidato se reunió con comerciantes del Mercado Municipal de Empalme, le pidieron apoyo para reactivar sus locales de venta, pues la pandemia los dejó con severas secuelas económicas, y aunque ha habido ya un aumento en las ventas les costará mucho trabajo recuperarse.

“Le pedimos que nos apoye, para comprar mercancía y poderla revender, sabemos que él será nuestro próximo Gobernador y le pedimos que no nos deje, que no se olvide de nosotros, que no se olvide de Empalme”, manifestó Elma Delfina, comerciante con más de quince años.