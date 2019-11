PAN tiene "cartas" para 2021 y está abierto a opciones externas

Para disputar la gubernatura de Sonora en las elecciones del año 2021, el Partido Acción Nacional (PAN) tiene “cartas” con capacidad y liderazgo, pero también están abiertos a opciones externas, declaró Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político.

Vemos un escenario en donde el PAN convoque a toda la sociedad y a todos los partidos a construir un proyecto. Nosotros convocamos a priistas de buena fe, de buena voluntad, a que se sumen en el proyecto del PAN”, expresó.

Respecto a los “acercamientos” de políticos panistas con figuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que el diálogo entre actores de distintos pensamientos es sano, pero debe hacerse a la vista de todos, no en “lo oscurito”.

En entrevista para EL IMPARCIAL durante su visita a Hermosillo, el político habló de temas como la estrategia de seguridad del actual Gobierno de México, los recientes procesos electorales en el País y la situación del PAN como oposición, entre otros.

A continuación la entrevista:

A casi un año de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al Gobierno de México, ¿qué balance hace de su gestión?

Se ofreció mucho, se generó mucha expectativa y hoy vemos que la economía en México se colapsó, tenemos recesión y no había ocurrido que mientras Estados Unidos creciera en materia económica, México no lo hiciera, y ahorita está ocurriendo.

Está desacelerándose la economía porque se generó desconfianza porque no tenemos los incentivos correctos donde se respetan el Estado de Derecho, donde se respetan los contratos, donde hay seguridad.

Porque también estamos enfrentando la peor violencia e incidencia delictiva, más robos que nunca, más secuestros que nunca, más extorsiones, con datos oficiales, lamentablemente no hay buenos resultados y México necesita un golpe de timón, cambiar la estrategia en materia de seguridad, cambiar la estrategia en materia económica, cambiar resultados, porque tristemente no lo ha habido hasta el momento.



Si pudiera definir tres temas que al PAN le preocupen más del País actualmente, ¿cuáles serían?

La economía, la seguridad y el abuso de poder.



¿Qué le dice el PAN sobre lo que afirma el presidente AMLO, que la oposición está moralmente derrotada?

Eso quisiera, pero habla de nosotros casi todas las semanas. Por supuesto que no hay tal, estamos echadísimos para adelante, tan es así que le ha sido incómoda nuestra exigencia de resultados.

El PAN es un partido crítico, valiente, que señala y que lo hace en todos los casos cuando se amerita, pero que también propone como lo hicimos aquí en Sonora, haciendo una propuesta amplia, con expertos, especialistas en materia de seguridad, propuestas concretas.

Eso es lo que pedimos, lo que exigimos es que escuchen, que se dejen ayudar, hoy le hicimos un respetuoso llamado en tono de exigencia al Gobierno federal y particularmente al secretario de Seguridad Pública, a que corrija la estrategia.

No vamos bien, las cosas se están complicando, tenemos las peores cifras de la historia de México en ejecuciones, en violencia, se necesita corregir y necesitan escuchar, necesitan dejarse ayudar.

Y entonces, claro que le somos incómodos al Gobierno porque decimos la verdad, porque señalamos, porque ponemos el dedo en la llaga, pero lo seguiremos haciendo, siempre de manera propositiva, siempre de forma valiente.

¿Qué hará distinto el PAN en 2021 para evitar una derrota como la que obtuvieron en 2018?

Vamos a proponer muy buenos candidatos, vamos a lograr presentarnos ante todos los mexicanos como la opción, como la alternativa en base a la propuesta.

En este momento, la gente ve que el único partido que levanta la voz, que señala, que debate, que argumenta, es Acción Nacional. El que cuestiona a los secretarios en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, el que presenta denuncias formales contra el Gobierno y las ilegalidades, el que dio la batalla contra la imposición fraudulenta en (Comisión Nacional de) Derechos Humanos, fue Acción Nacional.

Esto es lo que la gente está viendo, que Acción Nacional significa la contraparte, la alternativa, y queremos ser la opción en base a los mejores candidatos, a las mejores propuestas que contrasten con, seguramente, las malas opciones como las que hoy tenemos a nivel municipal y a nivel estatal en muchos casos, de gobiernos que son ineficaces, ineficientes, corruptos, porque tristemente eso es lo que estamos viendo en los gobiernos.



¿Qué lección dejó Baja California, donde perdieron prácticamente todo?

Que la gente quería un cambio. Que después de 30 años ya la gente quería alternancia y es parte del modelo democrático, debe haber alternancia y nos estamos preparando para regresar.

¿Qué dejó el PAN en Baja California? Uno de los estados con mayor atracción de inversión, donde no hay desempleo y tiene mejor sueldo la gente, es de los estados donde la gente gana mejor, es un Estado que la gente migra a Baja California, migran a Tijuana, migran a Mexicali, migran a Ensenada, de todas parte del País, pues porque hay trabajo, no migrarían si no lo hubiera.

Es un Estado atractivo, donde la gente quería un cambio y donde nos prepararemos para regresar.

¿Qué opina y qué no les gusta de esta alianza legislativa que los panistas llaman “Primor”?

Yo lo que te diría es que Acción Nacional lo que busca es construir, siempre, con todas las fuerzas políticas, buscamos construir en causas específicas y lo seguiremos haciendo porque la política es para debatir, es para contrastar y es para construir. Y nosotros debatimos, contrastamos y construimos.

¿Considera que hay una crisis de credibilidad en los partidos en México?

Sin duda hay una crisis de credibilidad de los partidos en todo el mundo.

¿Y qué ofrece el PAN para los mexicanos?

Lo que estamos haciendo es renovarnos, cambiar nuestras reglas, que el PAN sea un partido mucho más atractivo, mucho más cercano. Queremos salir a tocar puertas nuevamente, a escuchar las necesidades, a tratar de resolver los problemas de la sociedad cuando está a nuestro alcance, cuando somos Gobierno.

Y también buscar las nuevas tecnologías para estar más accesibles, más cercanos a la sociedad como partido político.

En Sonora se disputará la gubernatura en 2021, pero desde ya han empezado los acercamientos y a “barajar” los nombres de aspirantes, ¿tienen figuras con quiénes dar la batalla u optarán por un externo?

Traemos cartas, gente con capacidad, con liderazgo, y además estamos abiertos a opciones de fuera que también levante la mano y quieran participar, y llegará el momento de las determinaciones.



¿Ven un escenario con alianzas?

Vemos un escenario en donde el PAN convoque a toda la sociedad y a todos los partidos a construir un proyecto. Acción Nacional está llamado, como primera fuerza de oposición en México, a ser el aglutinador para que no se pulverice a la oposición. Y trataremos de sumar a las diversas expresiones de la sociedad, con o sin partido.

Nosotros convocamos a priistas de buena fe, de buena voluntad, a que se sumen en el proyecto del PAN.



¿Qué opina de los acercamientos de Gildardo Real, coordinador del PAN en el Congreso del Estado, con el priista Manlio Fabio Beltrones, o de su ex candidato al Senado Antonio Astiazarán con el priista Ernesto Gándara y el independiente Ricardo Bours?

Bueno, todos los legisladores, alcaldes, gobernantes, pues tienen que dialogar entre todos los actores, eso es necesario, siempre respetando nuestros principios, nuestros valores y nuestras convicciones.

Dialogar con todos, intentar construir con aquellos que coincidimos, pero a la luz del día y a la vista de todos, no en lo oscurito. Siempre es positivo dialogar, siempre es positivo contrastar, debatir, argumentar cada quien su razón y si se puede, coincidir.



¿Qué opina de la estrategia de seguridad del actual Gobierno federal, si hacemos énfasis en los temas de Bavispe y de Culiacán?

Es un fracaso la estrategia de seguridad. El criminal es el que secuestra, es el que roba, es el que te puede quitar tu tranquilidad, tu patrimonio, o hasta la vida. Al criminal no se le pueden ofrecer abrazos, sino el cumplimiento estricto de la ley.

Al criminal se le combate, a la gente es a la que hay que proteger, nosotros debemos de hoy exigirle al Gobierno federal firmeza y contundencia contra la delincuencia organizada.

En lo que va de este Gobierno se cayeron los decomisos de metanfetamina, de cocaína, de mariguana, con datos de la Sedena. No se está combatiendo la delincuencia organizada, y al amparo de ésta, suceden todos los delitos del fuero común: Robos, asaltos en casa, secuestros. Esto no puede continuar.

El Gobierno tiene que entrarle con una estrategia clara, puntual, que dé resultados, que contenga a la delincuencia organizada, que decomise las drogas, que no permita el trasiego de armas que es lo que ha venido ocurriendo.



Casi todos los días AMLO señala que lo que pasa en materia de seguridad fue heredado por anteriores gobiernos y en específico por el de Felipe Calderón Hinojosa, ¿cree usted que la estrategia de Calderón fue la correcta en cuanto a seguridad?

Lo que te diría es que pasamos de estar mal en materia de seguridad con Peña Nieto, a estar peor, ahora con López Obrador.

Porque efectivamente, el Gobierno de Peña fue violento, y había mucha inseguridad, había muchos homicidios, había muchos secuestros, pero hoy estamos peor, con datos y cifras oficiales, se está disparando la violencia y la inseguridad.

Pasamos de estar mal con Peña Nieto en seguridad, a estar mal en economía, a estar peor con López Obrador, tanto en seguridad como en economía, no ha logrado dar los resultados y cumplirle a los mexicanos.