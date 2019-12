Otro sueño

Con la motivación de tener la posibilidad de representar a México en unos Juegos Olímpicos y después de 10 meses en los que el boxeo no pasó por su vida, el ex campeón mundial Hernan "Tyson" Márquez regresará a los encordados este 13 de diciembre.

El empalmense ve con buenos ojos la posibilidad de buscar un boleto a Tokio 2020, si es que sale con los brazos en alto el siguiente fin de semana en Guaymas.

Márquez Tadeo indicó que tuvo que pasar por un proceso de "purificación" para poder tomar de nueva cuenta los guantes, por lo que la motivación que tiene en estos momentos, indicó, tenía mucho tiempo que no la veía en sí mismo.

"Me siento muy bien, siento que puede ser mi segundo aire, fueron 10 meses en los que me fui a Estados Unidos a trabajar completamente alejado del box, no agarré guantes, no hice nada hasta hace como dos meses que me volví a preparar.

"Vengo con ganas de hacer las cosas bien otra vez, estoy muy motivado, le dije a mi esposa que iba a regresar por la puerta grande, si gano voy a darle con todo otra vez y si pierdo me voy a alejar completamente de todo esto", mencionó.

El "Tyson" indicó que recibió la invitación por parte del Comité Olímpico Mexicano para participar en las eliminatorias de cara a Tokio 2020, situación que también lo motiva pues para él siempre ha sido un sueño representar a México en competencias de esa importancia.

"Lo que quiero es regresar bien con mi gente, en Guaymas, en Empalme y después de esta pelea que primero Dios voy a ganar, ya me voy a enfocar en el campamento y las eliminatorias para Juegos Olímpicos porque también es un sueño que quiero cumplir", destacó.