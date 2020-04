Otro camino para futbolistas de Cimarrones

Los caminos ahora serán diferentes, aunque con la misma meta, pues un título en el Ascenso MX ya no sería suficiente para Gerardo Moreno y Ricardo Díaz, quienes tienen su mente puesta en buscar cabida en la Liga MX.

Ambos futbolistas coincidieron en que lo que toca es tratar de buscar cabida en el máximo circuito, y para Díaz, no está cerrada la posibilidad de ir a una liga extranjera o bien, buscar empleo en algo alejado del futbol.

“Hay que buscar, buscar una Primera División, afortunadamente parece qué hay opciones porque mi carta sigue perteneciendo a Querétaro, que es Grupo Caliente, y tienen futbol en Primera División y hay otras opciones.

Esperemos que se logre concretar alguna y si no, desgraciadamente tendremos que buscar algo en el extranjero, en la MLS o tratar de dedicarnos a otra cosa, que es algo que nos va a pasar a todos”, comentó.

Para Moreno el plan es similar, y aunque tiene conocimiento de ofertas en Primera, nada está cerrado y sabe que tendrá que evaluar todo para saber qué es lo mejor para él y para su futuro.

“Me visualizo en Primera División, primero Dios, he estado trabajando fuertemente y he tenido un acercamiento, no es nada concreto, pero estoy seguro que se va a dar pronto esta situación, es lo que espero”, indicó.

Además, le pidió a los compañeros que ven amenazado su futuro como futbolistas que no bajen la guardia y que mantengan intactos sus sueños y que no pierdan la fe de que el ascenso y descenso pronto volverán al fútbol mexicano.

“Les deseo mucha fuerza, porque es lo que necesitamos ahorita, que no pierdan la fe, que el sueño sigue intacto de poder ir arriba y sabemos que pronto volverá el ascenso con el favor de Dios y que sigan trabajando para que puedan lograr sus sueños cómo queremos todos”, enfatizó.