Otra vez, Sonora lidera con gaseros y gasolineras caras

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El estado de Sonora, por segunda ocasión consecutiva, resultó ser la entidad que tiene los gaseros y las gasolineras más careras en gas y en diésel, de acuerdo con la lista “Quién es Quién” que se da a conocer todos los lunes desde Palacio Nacional.



Tres gasolineras de Hermosillo del proveedor “Corporativo Enervisión S. A.P.I de C.V” ubicadas en Boulevard López Portillo, Boulevard Paseo Las Palmas y Carretera La Colorada esquina Planetarios obtienen ganancias 3.63 y 3.31 pesos por litro.



Mientras que en Moctezuma se vende el gas LP estacionario y de cilindro más caro del País.



El proveedor Ibero Gas de Aguaprieta S.A de CV obtiene 5.82 pesos de ganancia por litro de gas LP estacionario y 10.20 pesos por kilo de gas en cilindro.



Aunque cabe destacar que la estación de servicio se ubica a 280 kilómetros de la termina de abastecimiento, la distancia más grande de toda la lista.



EN AGUA PRIETA GASOLINERA NO DA “LITROS DE A LITROS”

Sonora también aparece entre las ocho gasolineras que se negaron a ser verificadas la semana pasada y las peores que no entregan “litros de litro”.



Las estaciones de servicio se ubican en Cananea y tienen la razón social “Gasolinera y Refaccionaría Cananea S.A de C. V” y “Gasolinera Bicentenario S. A de C.V”



Mientras que la gasolinera que no da “litro de litro” se ubica en Agua Prieta, con la razón social “Servicio Express Apegas S. A de C.V” ubicada en la Carretera Federal No. 17 Agua Prieta-Nacozari KM 2.50 con 606.48 mililitros faltantes por cada 20 litros de combustible.



Ricardo Sheffield Padilla, procurador Federal del Consumidor, informó que en los lugares en donde no se expenden los “litros de a litro” se encontraron las tarjetas de las bombas alteradas con un artefacto llamado “rastrillo”, el cual está tan bien diseñado que pudo ser proveído por el fabricante.



Nosotros habíamos escuchado mucho que la bomba tenía rastrillo y que la bomba tenía rastrillo, no era evidente al abrir la bomba, había que abrir esta caja y voltear la tarjeta, y descubrimos a los que están haciendo trampa con este software, que aparentemente no es pirata, porque pareciera que en el mercado negro el mismo fabricante de la bomba está vendiendo por abajo del agua el rastrillo, porque si no, no se pudiera adaptar a la tarjeta de ellos”, dijo.