Osorno plasma en miniserie "1994" el año que conmocionó a México

El Tratado de Libre Comercio, la insurrección Zapatista, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu y la posterior crisis económica convulsionaron a México en 1994, año que Diego Enrique Osorno desmenuza en su nueva serie documental.



A 25 años de aquellos acontecimientos, "1994" se estrenó en Netflix el pasado 17 de mayo para poner sobre la mesa valiosos testimonios que reabren la discusión tanto para los que creen que ya lo saben todo, en especial sobre el caso Colosio, como para quienes no vivieron esa parte de la historia reciente del País.



"Luis Donaldo Colosio hoy en día para mucha gente es una calle, una escuela, una estatua, y esa institucionalidad de la figura y de los hechos que ocurrieron alrededor de su asesinato genera una sensación de que ya sabemos todo.



"Pero cuando yo me puse a investigar me di cuenta de que en realidad había muchas cosas en la parte de la investigación y en la parte criminológica que valía la pena que volviéramos a revisar, pero con otra mirada, con la mirada que da el paso del tiempo", opinó Diego Enrique Osorno en entrevista para Grupo Healy.



"El documental es capaz de activar una parte de la memoria de las personas que lo vivieron y generar nuevos planteamientos; por otra parte, las generaciones que no lo vivieron pues les da información y una narrativa que les va a permitir dejar de ver a Colosio como una estatua, sino como algo más complejo y humano", agregó.



Dividida en cinco capítulos de alrededor de 50 minutos cada uno, son los mismos protagonistas los que narran su versión de la historia: El ex presidente Carlos Salinas de Gortari, su hermano Raúl, el Subcomandante Marcos, el ex procurador Antonio Lozano Gracia, los presuntos implicados y luego absueltos en el asesinato, entre muchos otros.



"Me parece que hubiera sido una serie más si no tuviera la voz y la presencia directa de Salinas y del Subcomandante Galeano, antes Marcos, esas dos eran las entrevistas que para mí representaban el mayor reto y probablemente si no las hubiera tenido hubiera renunciado a hacer este documental", destacó.



Tras años de trabajo y de empaparse de información, Diego Osorno está convencido de que la gente no cree la verdad oficial (asesino solitario), pero ve casi imposible que se pueda llegar a la verdad del asesinato de Colosio.