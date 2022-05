Óscar Valdez: Potente Combinación

Más allá de brillar en el cuadrilátero, el destacado pugilista sonorense desarrolla una serie de proyectos para posicionar su marca e impulsar a los nuevos talentos regionales.

A sus 31 años, el oriundo de Nogales, Sonora acumula medallas en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos, además de posicionarse como Campeón Mundial Pluma del OMB -título que defendió en seis ocasiones- y Campeón Mundial Superpluma del CMB.



Pero su vocación sobrepasa el 'ring' y ahora, Óscar Rafael Valdez Fierro diversifica su marca y su presencia, forjando lo que será su legado para las nuevas generaciones sin olvidar nunca su origen.

¿Por qué decidiste convertirte en un "máster" del boxeo?



"Porque me apasiona, desde que era chiquito mi familia ha sido muy cercana al boxeo. Mis grandes ídolos han sido Julio César Chávez, Érick Morales, Marco Antonio Barrera".

¿Qué sientes al mirar atrás y ver lo que has logrado?



"Me da mucha felicidad... cuando me topo a un niño en un gimnasio y me pide una foto o me dice que soy su ídolo, no me la creo... quiero seguir inspirando a niños de la misma manera en que mis ídolos me inspiraron".

¿Quién es tu motor para seguir dando todo en el 'ring'?



"Mi familia, mi papá, le debo todo a él porque me metió al boxeo y estuvo conmigo en las buenas y en las malas... sin él no estaría aquí como boxeador y como persona; es quien me puso los guantes por primera vez y el día que me vaya a retirar, espero que me los quite y los cuelgue por mí".

¿Cómo haces para mantenerte enfocado?



"Pienso en mi familia: si fallo yo, no estaría fallando solo, estaría dejando abajo a muchas personas; mi familia es mi motivación para seguir luchando día tras día".

¿En qué consiste tu preparación física?



"Cuando estoy en campamento, estrictamente es entrenar, desde que me levanto a las 7:30 horas, boxeo y condición física... a mediodía descanso, por la tarde voy a correr ya sea a la pista, la montaña o la banda; regreso, ceno muy poco y a volver a hacerlo todos los días".

Tras los golpes de la vida, ¿cómo te levantas de nuevo?



"Sabiendo que no todo puede ser felicidad, tiene que haber un balance; las derrotas, pérdidas familiares, cosas que no salen como uno espera o quiere, se aprende de ello y hay que seguir luchando".



MICROFORMATOS



Team Valdez

Ingresa en su tienda en línea para adquirir productos exclusivos:

Oscarvaldezstore.com



De amplia envergadura



OV Fitness: cumpliendo su sueño de tener su gimnasio personal, desea convivir y entrenar con quienes lo apoyan, acompañados de entrenador y preparador físico.



Óscar Valdez Store: línea exclusiva con su marca, a la cual también podrás acceder de forma física en las instalaciones del gimnasio.



NFTs: una de sus pasiones es el metaverso con sus infinitas posibilidades, por lo que ya puedes ser el poseedor de un diseño digital exclusivo con su imagen.



Fundación Óscar Valdez, A.C.: su objetivo es apoyar y orientar a jóvenes boxeadores para que trasciendan a competencias internacionales y hagan del deporte su proyecto de vida.



FRASE



"Dormir bien y descansar es lo más importante para mí; siempre he dicho que si salgo del gimnasio y tengo energía para ir a comer a un restaurante, al cine o a ver amigos, significa que no entrené bien porque cuando estás en preparación, hay que dar el 100% en el gimnasio, terminar cansado para llegar, comer y dormir"



Óscar Valdez

Campeón mundial de boxeo