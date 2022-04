Óscar Soria va al Salón de la Fama del Periodismo Deportivo

La trayectoria del sonorense Óscar Soria Noriega será inmortalizada al ser elegido dentro de la quinta generación para ingresar al Salón de la Fama del Periodismo Deportivo en México.



El popular “Buqui” Soria, con una trayectoria de 34 años en medios de comunicación, forma parte de un grupo de nueve periodistas, entre ellos Emilio Fernando Alonso, que el próximo 18 de mayo serán entronizados en la Confederación Deportiva Mexicana, en la Ciudad de México con Carlos Slim Domit como su padrino.



Mucha emoción, una satisfacción muy grande, en gran parte por la reacción de la familia que están muy emocionados. Creo que se trata de dar sorpresas y la dieron muy bien porque me la dieron a unos 20 minutos de entrar al aire y no fue fácil controlar las emociones al inicio de la transmisión”, relató Óscar Soria.



La carrera de Soria Noriega comenzó en 1988, principalmente en Telemax, aunque también ha trabajado en televisión en transmisiones de beisbol para ESPN, Megacable y Sky, en radio para Uniradio y en prensa escrita como columnista para EL IMPARCIAL.

Grandes momentos de Óscar Soria

Desde 1999 es cronista de los Diamondbacks de Arizona y su recorrido le ha dado grandes satisfacciones que recuerda con cariño, como las transmisiones de la Serie del Caribe de 1997 en Hermosillo y el primer Clásico Mundial, en 2006, con la primera ronda de México celebrada en Phoenix, Arizona, además de la Serie Mundial de 2001.



“Cuando se anuncia que Erubiel Durazo iba a ser el bateador designado en el Yankee Stadium en el día previo al juego 3, yo me acuerdo que me comuniqué con EL IMPARCIAL para decirles ‘Erubiel me acaba de decir esto’, entrevisté a Erubiel y mandé la nota y la pusieron creo que hasta en primera plana”, recordó.