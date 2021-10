Organizan rifa en apoyo a Ana Elizabeth para cubrir gastos de tratamiento contra cáncer de mama

HERMOSILLO, Sonora.- Integrantes de Colonias Unidas Contra el Cáncer "Cucas", organizan una rifa de micro pigmentación para cejas en apoyo a Ana Elizabeth Hernández Núñez quien por un mes recibirá radiaciones para combatir el cáncer de mama.

Desde el día jueves 28 de octubre, Ana Elizabeth se trasladará a Ciudad Obregón para comenzar su tratamiento y necesita cubrir el resto del hospedaje además de los gastos en alimentación y transporte.

He realizado diversas actividades pero es muy difícil, no he logrado reunir todo lo que se necesita”, mencionó.