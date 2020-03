Ordena Alcalde Kiko Munro cierre de playas de Puerto Peñasco

El Alcalde Kiko Munro ordenó el cierre de playas al público, luego de que el Secretario de Salud, Enrique Claussen Iberri, confirmó la instrucción en ese sentido y que se decretaría contingencia sanitaria para el litoral sonorense.

El Presidente Municipal aseveró que instruyó a la Policía Municipal, la Unidad Auxiliar Turística y la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre a que instrumenten la logística necesaria para comenzar a evitar el acceso al litoral e invitar a los usuarios de playas a retirarse de ellas.

Aclaró que no se había ordenado el cierre de los balnearios de Peñasco debido a que no se generó un decreto oficial al respecto, sin embargo, como el Secretario de Salud ya lo anunció a los medios de comunicación, se aplicarán las estrategias necesarias para no permitir concentración de gente en el litoral.

“Nosotros obviamente tenemos la vocación de seguirnos sumando a cualquier esfuerzo preventivo, en consecuencia vamos a acatar la determinación y decisión que ha tomado el gobierno del Estado para el cierre de playas”, expuso.

Advirtió que, en ese sentido, se espera que la autoridad estatal brinde el acompañamiento al Ayuntamiento, no sólo con una mera instrucción, sino con el apoyo irrestricto.

“Yo lo que exigiría al Gobierno del Estado que así como instruyeron verbalmente, nos manden también estado de fuerza para darle soporte a esa instrucción, para cubrir los 110 kilómetros de playa que tenemos y resguardar a las 150 mil personas que se esperan nos visiten en esta temporada”, afirmó.

Eso implica, dijo, que habiliten con medicinas los hospitales y centro de salud; que envíen auxiliares para detectar y atender a las personas que pudieran tener este padecimiento y todo lo que sea necesario para atender la problemática derivada de una decisión tan drástica como la clausura de los litorales.

Ratificó que en Puerto Peñasco están vigentes las estrategias extraordinarias de prevención Federales y Estatales, así como de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la contingencia derivada del Covid-19. El Gobierno Municipal suspendió los eventos públicos masivos gubernamentales de cualquier naturaleza, así como de Ligas municipales deportivas. Igualmente, se decidió no otorgar anuencia para realización de eventos masivos en playas, en materia de Turismo.

“Hemos estado en comunicación directa con representantes del Gobierno del Estado para instrumentar los protocolos y adoptar todas las medidas y recomendaciones que ha instruido la señora Gobernadora, Claudia Pavlovich, pues lo que buscamos es estar bien comunicados y coordinados para mantener bien informada a la comunidad de Puerto Peñasco”, dijo.