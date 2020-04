Opodepe cierra su única tienda que abastece de alimentos por Covid-19

SONORA.- Separados por cerca de 140 kilómetros y un cerco sanitario que impide el paso a personas externas al municipio de Opodepe, diversos ciudadanos que radican en Hermosillo quieren ayudar a su pueblo, pues la única tienda que provee de alimentos se encuentra cerrada.

Hace unos días se confirmó el primer caso de Covid-19 en este municipio, el señor que resultó positivo es propietario de la Conasupo Diconsa, la única tienda en la cabecera municipal que ofrece los productos de la canasta básica.

El señor no salió del pueblo, pero recibió visitas de otros estados, la familia tuvo que aislarse y como medida de prevención la tienda se cerró, pero también se limitaron los accesos y salidas de este municipio, para evitar la propagación del virus.

Katherine Contreras y su familia, son originarios de este municipio, pero viven en Hermosillo y al conocer esta situación decidieron pedir el apoyo de la comunidad de los pueblos cercanos para llevar despensas a los residentes de Opodepe.

Hasta el momento hay al menos cinco personas en Hermosillo que reciben las despensas, un centro de acopio en Ures y muchas personas que desean ayudar.

Pero en un pueblo donde el acceso a los servicios médicos es limitado y la mayoría de habitantes son mayores de 60 años, no queda más que cerrar los accesos y evitar que gente foránea los visite.

Y al ser Semana Santa donde cada año recibe visitas de familiares que viven en otras ciudades, a pesar del llamado de no visitar pueblos, foráneos comenzaron a llegar.

Paola López Fernández, alcaldesa de Opodepe, platicó que desde que se confirmó el caso de Covid-19, se extremaron medidas y se pidió a los visitantes que dejaran el pueblo, además de instalarse un cerco sanitario para que sólo estén los habitantes de Opodepe.

“Mucha gente decidió venir a visitarnos y yo me di a la tarea de visitar a las familias que venían de fuera y de una forma responsable y respetuosa pedirles que se regresaran a sus ciudades de origen, necesitamos quedarnos con la gente de aquí para ver si hay más casos”, comentó.

Muchos visitantes de Estados Unidos, Nogales y Hermosillo, que pensaban pasar Semana Santa en el pueblo, decidieron regresarse. Y en Ures y Rayón, municipios cercanos a Opodepe, se instalaron también filtros para evitar que vacacionistas llegaran.

Para los ciudadanos y autoridades de estos pueblos ha sido difícil pedirle a la gente que no los visite, pues esperan cada periodo vacacional para recibirlos, pero por lo pronto piden que no lo hagan, para que cuando puedan hacerlo, no falte nadie.

“Es muy difícil para mi tener que hacerles esa indicación, porque nuestro municipio también es de las personas que por alguna u otra necesidad tuvieron que salir a vivir a otra parte”.

Pero tiene que hacerlo, pues en el caso de Opodepe actualmente no cuentan con médico, ya que el encargado de la zona de Opodepe, Pueblo Viejo, Tuape y Meresichic, se mantiene en aislamiento por ser uno de los contactos del caso positivo.

“Nosotros todo el tiempo cuando son vacaciones empezamos a alistar nuestras casas, nuestras calles, parques, para que la gente de fuera venga y nos visite y ahorita estamos con todo lo contrario, diciéndoles que no vengan, ya después habrá la oportunidad de recibirlos con manteles largos.

Lo que busco es que cuando termine todo esto, estemos todos completos y no nos haga falta nadie, porque sería muy doloroso”, dijo.

Pero los esfuerzos que haga no serán suficientes si la gente no colabora, agregó la alcaldesa, y pide a los ciudadanos que cuiden a los suyos y en estas vacaciones no los visiten.

Al estar en un pueblo y un poco alejados de la capital, se piensa que no va a pasar nada, dijo, pero hasta que no lo viven, lo creen.

“Somos muy desobligados la gente de pueblo, creemos que las cosas nunca nos van a pasar a nosotros, pensamos que como vivimos tan lejos de Hermosillo, no nos van a llegar las cosas y ya ves, aquí estamos viviéndolo en carne propia”.

Para ayudar:

6624687550

6621714222