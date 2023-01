Operan en Sonora trece albergues para migrantes

HERMOSILLO, Sonora.- Una capacidad para atender a alrededor de 4 mil migrantes expulsados de Estados Unidos en los trece albergues de la sociedad civil y el que habilitó el Gobierno estatal en el Gimnasio Ana Gabriela Guevara, es la que dispone Sonora, reveló Bernardeth Ruiz Romero, en conferencia de prensa.

La directora de Atención a Grupos Prioritarios de Migrantes del Gobierno del Estado informó que entre los trece albergues que operan en Hermosillo, Nogales y Ciudad Obregón, tienen capacidad para atender a 3 mil 500 migrantes, mientras que en el primero que abrió el Estado tienen 400 más.

Señaló que aunque se anunció que recibirían 30 mil migrantes cada mes, no tienen un dato preciso de los que llegarán a la entidad cada día o semana porque varía el número y algunos con recursos propios se dispersan a otros lugares para reencontrarse con su familia.

No nos han agarrado las manos tras la puerta, estamos ajustados y estamos trabajando todos los días justo por el tema que es, no hay una tendencia, no hay una estimación de número, al llegar el primer trimestre se va a analizar el flujo”, puntualizó.