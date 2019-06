Ofrecen la dulzura de las pitahayas

NAVOJOA, Sonora.- Con su dulce sabor la pitahaya deleita a los navojoenses, pero detrás de este jugoso fruto hay una historia de sacrificio de quienes la recolectan en el monte y la llevan a la ciudad para su venta, manifestó Ramona Vega Torres.



La mujer originaria de la comunidad de El Tabelo del municipio de Álamos y quien tiene 35 años vendiendo este "manjar", señaló que su esposo sale al monte a las 03:00 horas para recolectar y regresa hasta las 18:00 horas.



"Es muy difícil, muy pesado salir a recolectarlas", abundó, "mi esposo me las recolecta y yo me encargo de venderlas".



Además de su sabor tiene propiedades medicinales, aseveró, que ayudan a aliviar enfermedades del corazón, cura infecciones y ayuda a prevenir el cáncer.



Esta fruta además de ser muy buena son muy medicinales, porque ayudan a prevenir el cáncer, y dicen que si masticas la semilla previene enfermedades del corazón", enfatizó.

La pieza cuesta 7 pesos, dijo, y se da desde el mes de mayo hasta julio, aunque esta temporada no hubo mucha producción.



"A lo mejor este año la pitahaya no dura hasta julio porque hubo poca por el cambio de clima y los eclipses", manifestó, "además se vende mucho, me ha tocado venderle a gente de Tijuana, Chihuahua, Puerto Peñasco que vienen a buscarla aquí".