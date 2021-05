Ofrece Bours salud integral para sonorenses

PUERTO PEÑASCO, Son.- Con voz quebrada, Jorge Briceño compartió con Ricardo Bours Castelo la “odisea” que tiene que enfrentar cada semana para recibir atención médica para su hijo.

El problema que tenemos aquí en Puerto Peñasco en cuestión de medicina es de máquinas para hemodiálisis. Yo tengo a un hijo ahorita enfermo y me he estado dando cuenta de tantas injusticias: No hay máquinas que son para la hemodiálisis. Me siento a veces desesperado en el sentido de que viajo a Caborca tres veces por semana, mucha gente va a Nogales, otros van a Hermosillo, y veo que aquí en Peñasco al parecer hay máquinas, pero no se da el servicio. Quisiera que cuando llegara al Gobierno vea bien eso, expresó.