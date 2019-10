Oficial Mayor de Guaymas se "baja del barco"

GUAYMAS, Sonora.- Con la renuncia del Oficial Mayor, Luis Javier Gaxiola Pérez, suman 16 bajas de los cargos que les confirieron al iniciar la administración 2018-2021 que preside la alcaldesa Sara Valle Dessens.

El titular de Oficialía Mayor, por motivos personales, le presentó su renuncia el 7 de octubre a la presidenta municipal, sumándose a la lista de funcionarios de primero, segundo y tercer nivel que dejaron sus puestos para continuar con sus actividades profesionales o asumir otros puestos dentro del Ayuntamiento.

El secretario del Ayuntamiento, Manuel Arturo Lomelí Cervantes, aseguró que el ex funcionario se fue por las múltiples ocupaciones que tenía en su negocio particular, y todavía no sabe quién ocupará el cargo.

El primer ex servidor público en renunciar fue Jesús Osuna Agramón, a solo cuatro días de haber tomado protesta como Contralor Municipal.