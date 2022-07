Octava Copa Soles se pone en marcha este sábado en La Sauceda

La Octava Copa Soles de futbol se pondrá en marcha este sábado en los campos de La Sauceda, y los primeros equipos en entrar en acción serán los anfitriones Soles de Hermosillo ante el representativo de Empalme.

El primer duelo de la jornada se jugará a las 9:00 horas en el campo de La Sauceda 7, y una vez concluido este encuentro tendrá lugar la ceremonia de bienvenida a las siete escuadras participantes en el mismo lugar.

Debido a que Huatabampo no podrá asistir al torneo por causas de fuerza mayor, tanto Empalme como Agua Prieta iniciarán con un triunfo por default sobre ese equipo, por lo que Soles de Hermosillo iniciará con desventaja en el Grupo A.

El Grupo B estará integrado por los conjuntos de Balderrama, Palo Verde, Nogales y Guaymas, donde cada uno disputará dos encuentros este sábado como parte de la fase grupal.

Al final de esta jornada, los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a las semifinales, las cuales se jugarán el domingo en relación del primero del A contra el segundo del B y viceversa.

Las semifinales están programadas a celebrarse a las 9:30 horas, en los mismos campos 1 y 7 de La Sauceda; mientras que el duelo por el tercer lugar y la final se jugarán a las 16:00 horas en esas mismas canchas.

JUEGOS PARA SÁBADO

PRIMERA JORNADA

Hora Juego Campo

9:00 Soles vs. Empalme La Sauceda 7

9:00 Huatabampo vs. Agua Prieta (Default)

10:30 Balderrama vs. Guaymas La Sauceda 7

10:30 Nogales vs. Palo Verde La Sauceda 1

SEGUNDA JORNADA

16:30 Empalme vs. Huatabampo (Default)

16:30 Balderrama vs. Palo Verde La Sauceda 7

18:00 Soles vs. Agua Prieta La Sauceda 7

18:00 Nogales vs. Guaymas La Sauceda 1