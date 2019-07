Obtiene salud y satisfacción gracias a su disciplina

NAVOJOA, Sonora.- Con apenas un metro 58 centímetros de estatura y 46 kilogramos de peso Arely Ayala tiene la fortaleza para ser madre de familia, maestra y la primera mexicana campeona mundial en fisicoconstructivismo natural en la categoría bikini Fitness.



En esta categoría no se permite consumir suplementos para ganar masa muscular.



La deportista navojoense quien radica en Hermosillo puso en alto el nombre de Navojoa, Sonora y México al ganar la Copa Mundial California Natural Muscle Mayhem.



Este evento está avalado por la federación libre de drogas WNBF y que se realizó en Sacramento, California, el 20 de julio de este año.



Arely explicó que la categoría bikini Fitness consiste en conseguir un cuerpo definido sin tanto volumen muscular y sin apoyo de sustancias.



"Bueno consiste en hacer algunas rutinas de ejercicio, pero en repeticiones y no tanto a levantar mucho peso", añadió, "trabajamos brazo, pierna, espalda, en sí todos los músculos".



Para preparase entrena de dos a tres horas al día de lunes a sábado, apuntó, asesorada por un instructor, pero la clave de sus buenos resultados es la alimentación, para la cual cuenta con un nutriólogo.



"En nuestra categoría no podemos usar sustancias para ganar masa muscular así que la proteína la consigo comiendo pollo, pescados, claras de huevo y muchos vegetales", puntualizó, "se puede comer carne roja, pero no es de mi gusto".



Con el triunfo en Sacramento enfatizó, ganó también el derecho de representar a México en el mundial de la disciplina a nivel profesional a celebrarse en noviembre en Nueva York.



Es madre y profesionista



"Soy docente de secundaria en escuela de Gobierno, madre de una niña y un niño, doy clases de teatro infantil en la Casa de la Cultura en Hermosillo y soy actriz", dijo la mujer de 31 años de edad.



Lo que para muchos parecieran sacrificios, para Arely es un estilo de vida el cual además de mantenerla saludable le dio la satisfacción de poner en alto a su país luego 18 años de entrenamiento aseveró.



"Jamás imaginé ni me visualicé en competencias, yo lo hacía por sentirme bien", agregó.



"No me puedo permitir los desvelos, me tengo que levantar a las 5:00 de la mañana para alistar niños, dejar la comida lista, no aguanto mucho en fiestas y cuando sale mi familia a comer yo llevo mi comida".