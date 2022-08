Obras que "construyen" a Sonora

Si bien el crecimiento del 12% que observó esta industria durante el primer trimestre de 2022 fue impulsado en su mayoría por el sector privado, la inversión pública en obras complementará la recuperación de la actividad durante este año.

En 2020 la construcción sufrió una caída de -8.7% y para 2021, mostró un incremento de 3.1% anual, de acuerdo con datos de Inegi: la pandemia por covid-19 obligó a parar la industria por unos meses.

Además, el gasto público en infraestructura se reorientó hacia la salud, derivado de la emergencia sanitaria; esto explica la disminución de la obra pública en la entidad.

Reactivación a la vista

Con el anuncio de proyectos de obras por parte del Gobierno del Estado y después de dos años considerados complicados por el coronavirus, es notoria una reactivación del rubro de la inversión pública en la entidad, consideró Jorge Aguirre Robles.

"Después de la pandemia, hoy podemos observar que de forma paulatina, constante, con el trabajo y compromiso del sector, se empieza a ver obra en todo el estado", destacó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Sonora.

Estos anuncios, dijo, incluyen proyectos de pavimentación, rehabilitación de escuelas, modernización de puertos y aduanas, obras hidráulicas, carreteras y rescate de centros históricos, entre otros.

Construcción de alianzas

Señaló que dado el momento relevante que vive la actividad como clave en la recuperación de la economía de Sonora en su conjunto, concretar más obra ha sido importante el generar alianzas con gobiernos, empresas y la sociedad.

"Desde que asumí la presidencia de la cámara me he dedicado a trabajar y estrechar lazos con dependencias de los tres niveles de gobierno, con instituciones, con otras cámaras empresariales y con la iniciativa privada", declaró el entrevistado.

Al realizar equipo y hacer sinergias, apuntó, habrá más oportunidad de concretar un mayor número de negocios para el sector, que beneficien a los afiliados.

Un parteaguas

2022 y las obras de infraestructura anunciadas por las autoridades estatales marcarán la pauta para esta industria, afirmó Aguirre Robles.

"En los últimos dos años, la construcción tuvo la mayor caída desde que se cuenta con datos históricos del sector", mencionó; "no podremos recuperar estos dos años malos, sin embargo, estas obras habrán de marcar un antes y un después en nuestro estado".

Añadió que los constructores de la entidad consideran fundamental la participación en los proyectos anunciados y son los primeros interesados en que se concreten y sean llevados a cabo por gente de Sonora, para que el desarrollo económico se genere al 100% aquí.

Los siguientes meses, expresó, se espera sean de arduo trabajo para la industria de la construcción, por ello, los afiliados a la CMIC estarán comprometidos para participar con mano de obra capacitada y materiales de calidad.

Beneficio general

El líder del sector construcción en el estado afirmó que de concretarse las obras perfiladas, no sólo se verá beneficiado algún subsector en específico de la actividad, sino que habrá derrama en todos los ámbitos.

"Tendremos acciones en obras de agua, infraestructura vial tanto en ciudades como en carreteras, minería, movimientos de tierras, urbanizaciones de vivienda, obras industriales, obras de energía, obras comerciales, etcétera", refirió.

Si bien la inversión privada en obras de infraestructura pasó por tiempos complicados debido a la pandemia, resaltó, la reactivación fue más rápida por las distintas necesidades que generó tal emergencia sanitaria.

Lo que viene

El Gobierno del Estado anunció distintos proyectos de infraestructura en las ciudades y localidades de la entidad a lo largo de este sexenio, que permitirán vivir mejor a sus habitantes y atraer una mayor inversión.

- Carretera Guaymas y Chihuahua.

- Modernización del Puerto de Guaymas.

- Ejes viales integrales en doce municipios del estado.

- Modernización de las aduanas, frontera con Estados Unidos.

- Regeneración de espacios públicos y parques "de bolsillo".

- Rescate de centros históricos.

- Inversiones hidráulicas para resolver problemática de inundaciones.

- Parque fotovoltaico en Puerto Peñasco.

- Modernización de carreteras estatales.

Consulta la edición completa aquí