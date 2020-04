O sale a trabajar o no tiene ni para comprar café, asegura don José

Agua Prieta.- “El día que no salgo, no saco ni para el café”, dice José Jesús Yánez Hernández, de 63 años de edad, quien se dedica a la limpieza de patios, retiro de escombro, pintura y reciclaje.



Las calles de la ciudad se veían más amplias, más limpias, despejadas por la ausencia de quienes decidieron seguir la recomendación de quedarse en casa, sin embargo esto afectó a José Jesús, quien no tuvo el trabajo que esperaba.



El hombre de 63 años de edad, quien cargaba una carretilla con varios artículos para reciclar, dijo que sabe de la pandemia de Covid-19, pero no puede darse el lujo de evitar salir.



Una mujer adulta mayor depende de él, porque un peluquero que ayudó a José le encargó que viera por ella y lo hace, así que lo que obtiene diariamente de su trabajo es para él y para ella.



José sale entre las 06:00 y 07:00 horas cada día para buscar trabajo, sólo que ayer hasta media mañana no había encontrado ninguna oportunidad de empleo que le permitiera comprar lo necesario para comer.



“Muy mal (le fue), porque ahorita con el cuento de esto (Covid-19) toda la gente está, no me reciben, están encerrados pues”, mencionó a la orilla de una calle que recorría en busca de empleo.



José comentó que sí le da miedo la pandemia de Covid-19, pero debe salir porque si no lo hace no podrá sobrevivir sin empleo, a menos que recibiera apoyo, porque ellos no lo reciben.