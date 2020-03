Nunca sentí síntomas por coronavirus, dice guaymense que resultó positivo por Covid-19

GUAYMAS, Sonora.- El joven Sebastián Cervantes, quien resultó positivo a la prueba del Covid-19 que le realizó la Secretaría de Salud el sábado 21 de marzo en Guaymas, aseguró que nunca presentó síntomas de ningún tipo que lo hicieran sentir mal.



Mediante un video grabado, el guaymense indicó que después de ocho meses y medio de estar estudiando en Madrid, España, regresó a su País, mediante vía área el aeropuerto de Hermosillo, donde lo recogieron sus familiares.



Destacó que a pesar de que no sabía que estaba infectado de coronavirus, tomó las medidas de precaución pertinentes y al llegar a su ciudad natal se aisló de sus seres queridos y amigos para evitar riesgos de contagios.



Una vez establecido e informado, dijo, acudió a un laboratorio particular con domicilio en el puerto para someterse a una prueba, donde resultó detectado al Covid-19.

“Yo nunca presenté síntomas, yo nunca me sentí mal, el 40% de los casos somos asintomáticos, no sabía que estaba infectado, cuando me enteré ya estaba en México”, puntualizó.A las personas que arriben de otras ciudades y países, recomendó auto aislarse y tomar todas las medidas necesarias para evitar la propagación del virus.“El mundo actualmente está pasando por un mal momento. En un principio me encontraba un poco asustado porque estaba mal muy informado, ni siquiera un país estaba completamente preparado, lo que hice fue informarme de medios confiables y seguí instrucciones del gobierno”, apuntó.Sebastián Cervantes expuso que la mejor manera de no contraer el coronavirus es quedándose en casa, lavándose las manos de manera constante y tomando en cuenta todas las recomendaciones que te hagan las autoridades de salud.