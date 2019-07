Nuevo comisario llegará a Guaymas hasta que se refuerce seguridad: Valle

GUAYMAS, Sonora.- El comisario de la Policía Municipal, Luis Manuel Lugo Durón, tomará protesta hasta que se cumplan una serie de medidas de seguridad que se solicitaron al Estado y Federación, reveló la alcaldesa Sara Valle Dessens.



La presidenta municipal de Guaymas subrayó que aunque ya se aprobó en cabildo el nombramiento del ex director de la Policía Estatal Investigadora, ahora AMIC, no han podido llevar a cabo la toma de protesta del que será jefe de Seguridad Pública Municipal.



Indicó que para que Lugo Durón arribe al Municipio, requirió a los gobiernos federal y estatal, equipo y herramientas para reforzar la seguridad, con el propósito de que realice un mejor desempeño en las labores de prevención en el Municipio.



"No queremos que llegue solo, sino con un equipo fortalecido con todas las herramientas para que pueda hacer mejor su trabajo y obviamente coordinado con las policías Estatal, Federal, Marina y Sedena", subrayó.



Hace unos días, comentó, se reunió en Hermosillo con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, personal de Seguridad Pública Federal y Protección Ciudadana, la Fiscal General de Justicia en el Estado, Indira Contreras, y otros, para delinear estrategias de seguridad.



De los mil 800 elementos de la Guardia Nacional que llegarán a Sonora para reforzar la seguridad, aseveró, 475 se quedarán en Guaymas-Empalme para hacerle frente al problema de seguridad que enfrenta la región.



"Los elementos de la Guardia Nacional estarán llegando por etapas, ya llegó una etapa, no va a llevar mucho tiempo, y de los mil 800 que se anunciaron para Sonora, 480, bueno 475 para ser exacta se distribuirán en Guaymas", externó.