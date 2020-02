"Nos quitaste un pedazo de corazón": Madre de bebé asesinado en Hermosillo comparte desgarrador texto en redes

GUAYMAS, Sonora.-La madre del bebé fallecido en medio de un tiroteo en Hermosillo ha pedido justicia en un desgarrador texto en Facebook.

Hoy publiqué que me daba miedo ya vivir aquí, publiqué que nos dolía el estómago cuando veíamos carros extraños... Y hoy nos toca a nosotros, ¿por qué?, mi bebé de tres semanas de nacido fue balaceado (sic), ¿por qué? Está vida es una mie--, ¿pero qué daño hacía este angelito? Nos lo arrebataron de la peor manera, eso no se vale. Ustedes háganse mie--, pero dejen a la gente inocente vivir en paz. Mi bebé, mi Jesús Humbertito, descansa en paz. Pero, ¿quién te hizo esto?, ojalá que nunca puedas dormir en paz, nos quitaste un pedazo de corazón. Ojalá que sufras mucho en esta vida, y en las próximas. Me dueles mi niño hermoso”, escribió Tere.