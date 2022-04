Nogalense Mario Ulloa lucha por su vida tras ser arrollado en California

LOS ÁNGELES, California.- El nogalense Mario Ulloa lucha por su vida luego de haber sido arrollado por un vehículo en California.

Ulloa se encuentra encuentra en Estados Unidos, país en el que solía realizar entregas en un camión de carga, de acuerdo con información de Univisión.

Su último viaje partió desde Tucson, Arizona y se dirigía a Los Ángeles, California. Sin embargo cuando buscaba alimento tras una larga jornada, fue atropellado al cruzar la calle cuando se dirigía a un restaurante.

Nogalense lucha por su vida tras ser arrollado en California

Ulloa fue reportado en muy grave estado, pues el nogalense ha tenido que permanecer en cama de un hospital.

La familia del nogalense confía en que va mejorar y para ello necesita ayuda para cubrir sus crecientes gastos médicos que enfrenta.

Puedes ayudar a Mario entrando a su GoFundMe llamado 'Please help for Mario's recovery'.

La campaña actualmente suma cerca de 10 mil dólares y la meta es recaudar 100 mil para que puedan cubrir los gastos hospitalarios que ascienden día a día.