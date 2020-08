"No tengo opinión": Dirigente de Morena en Sonora sobre Benjamín Hurtado

SONORA.- El dirigente de Morena en Sonora, Jacobo Mendoza Ruiz, decidió no emitir ninguna opinión y permanecer al margen de los hechos donde el ex delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Sonora, Benjamín Hurtado Aguirre, participa en una supuesta discusión en estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron el fin de semana pasado y durante ese incidente, Hurtado Aguirre era acompañado por Petra Santos Ortiz, ex perredista y quien fuera delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la entidad.

Sí vi el video pero la verdad no tengo una opinión, me la reservo porque no es un hecho que amerite mi opinión como dirigente de Morena.