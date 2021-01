¡No se peleen! Confinamiento por la pandemia vuelve a los hermosillenses menos conflictivos

HERMOSILLO, Sonora.- Los habitantes de Hermosillo fueron menos “peleoneros” hacía finales del año 2020 y el confinamiento por el Covid-19 pudo haber sido uno de los principales factores.



Las acciones que generan conflictos o enfrentamientos entre vecinos, compañeros de trabajo o escuela, establecimientos o con autoridades de Gobierno, disminuyeron significativamente entre septiembre y diciembre de 2020 en Hermosillo.



De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, en septiembre de ese año el 47.5% de los encuestados en la ciudad tuvieron algún conflicto, pero ese número cayó al 37% para el mes de diciembre.



Para el presidente del Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad de Sonora, Germán Palafox Moyers, el principal factor al que se atribuye esta disminución es el confinamiento por la pandemia del Covid-19.



Los componentes de la violencia que están más cercanos al territorio pues ahí ya no se ve tanto el conflicto, porque estamos más en el hogar, no salimos, no tenemos relaciones con los vecinos y eso ayuda a mantener que no se presenten los pleitos”, explicó.