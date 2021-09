No se conocen casos de Covid en escuelas federadas: Rogelio Varela

HERMOSILLO, Sonora.- "No tenemos conocimiento de un caso positivo de Covid-19 en las escuelas federadas", afirmó Rogelio Varela, presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora.

"No hemos tenido conocimiento está la situación todavía, me comentaron que hay un rumor de un caso en el colegio Alerce, pero no tengo información oficial, no hemos tenido comunicación de parte de ellos", comentó.

"En caso de que fuera cierto se tiene que ver y hacer el análisis de donde viene el contagio, porque puede venir de casa y se detectó en la Institución, pero no necesariamente ahí surgió la infección", expuso.

Siguen protocolos en escuelas

El también director de una escuela particular comentó que en todas las instituciones federadas han seguido los protocolos adecuados para evitar contagios de Covid-19.

En ese sentido, de detectar un caso es importante esclarecer donde surgió y aislar rápidamente a los menores que estuvieron en riesgo, para evitar que el virus se esparza en otros grupos.

"Si se detecta un caso, y resulta que este no surgió dentro del colegio se hace el seguimiento como establecen los protocolos, se aíslan a los alumnos que se deban aislar para que no haya contagios en los salones, y las clases puedan seguir su curso", argumentó.

Varela afirmó que esperarán a que sea el mismo colegio Alerce quien notifique si ha habido o no un caso positivo dentro de sus instalaciones, ya que hasta el momento la información surgida en redes no ha sido confirmada por ellos.

La Secretaría de Salud tampoco ha ofrecido información sobre este tema, a pesar de que se les cuestionó al respecto.