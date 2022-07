No satisface a Roberto Hernández funcionamiento de Cimarrones

Aunque Cimarrones de Sonora no ha perdido en sus últimos cuatro compromisos, el DT Roberto Hernández aseguró irse disgustado con el accionar del equipo en el duelo del pasado miércoles ante Cancún FC, donde igualaron sin goles en el estadio Héroe de Nacozari.

El michoacano admitió que la idea de juego que pretende implementar en el plantel todavía no ha sido asimilada por sus jugadores, sin embargo también explicó esto como algo natural al tener poco más de un mes trabajando.

“Hoy sí me voy hasta molesto. Hemos sido muy imprecisos, demasiado imprecisos. Pasamos mucho tiempo del partido en la fase defensiva, y eso no está bien; pero lo pasamos en fase defensiva porque no somos capaces de darle tres pases a la pelota.

“Corremos detrás del balón, se recupera el balón, e inmediatamente en el siguiente pase se perdió. Ni siquiera es que el balón nos lo quiten, es que nosotros se lo entregamos al rival; entonces no estamos siendo claros en la transición, y eso te da como consecuencia que corramos mucho tiempo, pero detrás de la pelota”, declaró.

�� Les presentamos los números que dejó el empate de ayer en el Héroe#LabSanJose#SabemosQueTeGustaElFut | #PorMasH1storia pic.twitter.com/MwZTFcagcq — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) July 28, 2022

Hernández tomó las riendas del equipo tras la salida de Gabriel Pereyra luego de finalizar el torneo Clausura 2022, aunque su llegada al club se dio poco antes del inicio del Apertura 2022 al tener todavía contrato vigente con el Malacateco de Guatemala.

“Por cuestiones naturales de los tiempos, llegamos muy acelerados al proceso. A lo mejor hubiéramos tenido más tiempo de trabajar y hacer más juegos de preparación, pero es así, los juegos de preparación los estamos teniendo en la misma competencia.

“Hoy sí me voy con un sabor de boca muy amargo, porque este no es nuestro equipo, no es la calidad de nuestros jugadores; yo creo que hoy anduvimos todos en un punto muy bajo, también me responsabilizo, porque a lo mejor no hicimos de afuera lo que tuvimos que hacer para ayudarles mucho más a los jugadores estando dentro”, concluyó.