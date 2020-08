"No sabemos ni qué canal es donde dan la escuela": Abuela señala que niños seguirán sin clases en Vícam

VÍCAM.- Noelia Guadalupe, de 9 años de edad, y María de Jesús, de 10, originarias de Vícam Pueblo, no tendrán acceso a clases, pues no cuentan con los recursos necesarios para cursarlas en línea, lo cual ya sufrieron cuando empezó la pandemia hace cinco meses.



Socorro Suárez, abuela de las menores, comentó que regularmente asisten a la primaria “Juan Maldonado Tetabiate”, ubicada en el poblado, pero que desde que dejó de ofrecer sus servicios presenciales por el Covid-19, los niños de esa comunidad se quedaron sin recibir clases.



“No tenemos Internet, ni computadora, sí tenemos tele, pero la señal es muy mala y no sabemos ni qué canal es donde dan la escuela, no hemos recibido calificaciones del ciclo pasado, y de este que inició o va a iniciar, no sabemos nada. Los maestros se fueron de la escuela, está sola ahorita, nadie da información, y así la pasan todos los niños de aquí” detalló.