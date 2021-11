No reconocen tus aportaciones de Infonavit o se te dificulta la atención en IMSS: Conoce qué puedes hacer

HERMOSILLO, Sonora.- Si usted tiene problemas porque no le reconocen sus aportaciones de Infonavit, con el servicio que ofrece una institución bancaria o tiene dificultades de atención con el IMSS, el Instituto Federal de la Defensoría Pública le puede ayudar.



Héctor Sergio Pérez Vargas, delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Sonora (IFDP), explicó que esta dependencia antes se llamaba Defensoría de Oficio Federal.



La IFDP da asesoría jurídica por problemas ante el IMSS o ISSSTE, como puede ser por no cotizar aportaciones, no reconocer aportaciones, no dan servicios médicos o acceso a servicios médicos.

Infonavit también tenemos el mismo problema de las cotizaciones, para que Infonavit reconozca lo correspondiente a vivienda, tenemos (representaciones) por cobros indebidos de la Luz y Fuerza del Centro”.





“En instituciones bancarias, contamos con una tarjeta de crédito, de débito y no reconocemos pagos indebidos o cobros indebidos, también podemos representarlos, entre otras cosas asesorías jurídicas en orientación”.

¿Dónde acudir al IFDP?



En defensa penal la IFDP también hace representación ante un Ministerio Público Federal hasta con un Juez de distrito o Magistrado de distrito.



“En ambos casos los servicios son gratuitos, son totalmente gratis, ustedes en el momento en que acuden a nosotros ya nos están pagando, nosotros pertenecemos al Consejo de la Judicatura Federal”, explicó.



La IFDP pertenece al Poder Judicial como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Para mayor información pueden llamar al 800 2242426 y en Hermosillo están a un costado del C5i, en la colonia La Manga.



También tienen sedes en Ciudad Obregón en la avenida Juan Álvarez número 940, local 2 esquina con bulevar Rodolfo Elías Calles y en Nogales están en edificio Pronaf, quinto piso por la avenida Plutarco Elías Calles.