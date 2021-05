No reconoce Codeson nueva Asociación Estatal de Futbol, aún...

Aun cuando la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) no ha reconocido a la nueva mesa directiva de la Asociación Estatal de Futbol (AFES), el presidente de esta última, Fernando Mendívil, aseguró que el trámite ya se encuentra en proceso.

En días pasados, el presidente de la Federación Mexicana del Sector Amateur, José Antonio Huizar, mandó una carta al director de Codeson, Gabriel Tapia, donde explicaba la destitución del comité presidido por Evaristo Benítez, y reconocía a Mendívil como el legítimo presidente de la AFES.

Sin embargo, al no existir todavía un acta constitutiva donde se oficialice lo anterior, Tapia aseguró que no pueden trabajar de la mano de la mesa directiva elegida en una asamblea extraordinaria el pasado 24 de abril.

“Tengo entendido que ya se eligió un nuevo comité, y es el que ahora la Federación me dice ‘Este es el comité que quedó’. Pero yo no soy quién para decir ‘Sí lo acepto, no lo acepto’.

“Esa asamblea que se llevó a cabo, que fue electiva, se tiene que protocolizar, notariar, y llevarse al Registro Público de la Propiedad. Si queda inscrito ahí, me tienen que entregar el acta constitutiva y hacemos el cambio de la nueva asociación; eso no ha sucedido”, afirmó.

En respuesta a lo anterior, Fernando Mendívil aseguró este viernes que sólo es cuestión de tiempo para contar con ese documento, pero que con la autorización de la Federación, ellos cuentan con total libertad de seguir trabajando en los torneos que ya tienen en curso.

“Efectivamente, aún no tenemos el reconocimiento de Codeson, pero falta el trámite nada más de la protocolización del acta de asamblea del 24 de abril, misma que ya está lista en el Icreson para su registro.

“Eso no significa que la asociación no tenga validez o no pueda seguir trabajando. La Asociación está reconocida por la Federación y estamos trabajando en forma oficial. Lo que es importante hacer saber es que somos la única entidad capacitada para expedir afiliaciones”, comentó.