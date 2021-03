No podrá Cimarrones repetir alineación contra Leones Negros

A pesar de repetir el once titular y ligar victorias por primera vez en el torneo Guardianes 2021, el DT de Cimarrones de Sonora, Gabriel Pereyra, aseguró que mantendrá su ideología y alineará a los jugadores que mejor se muestren durante los entrenamientos.

Durante la victoria del miércoles sobre Alebrijes de Oaxaca, el argentino utilizó de inicio a los mismos jugadores que le dieron el triunfo ante Dorados de Sinaloa en la fecha anterior. Sin embargo, para su próximo compromiso no podrá contar con uno de ellos; el mediocampista Aldo Arellano.

“Cada vez más difícil. Créeme que me está siendo difícil armar el once, porque están todos en muy buen nivel, están todos los puestos muy competitivos. Hay jugadores muy importantes en la banca y cada vez es más difícil encontrar el once.

“Me gustó el once pasado, por eso creo que esta es la primera vez que repito alineación consecutiva, porque realmente me gustó y en la semana trabajaron muy bien. Ahora tenemos la problemática de que Aldo Arellano cumple cinco (tarjetas) amarillas, entonces va a ser un cambio obligado”, mencionó el entrenador.

Uno de los jugadores que vio minutos como suplente ante Alebrijes fue el hermosillense Ángel Estrada, quien a sus 18 años ya suma tres encuentros en el actual torneo de la Liga Expansión MX y se prospecta como uno de los elementos a seguir en el cuadro sonorense.

“Cada día me sorprende más. Es un jugador que entiende muy bien el futbol, que es muy técnico, es un chico que realmente lo hizo muy bien cuando lo pusimos de titular contra Venados. Debido al cambio táctico, tuve que modificar para el siguiente partido.

“Pero es un chico que tiene muchas condiciones, mucha proyección. Se han interesado muchas personas, preguntando y demás. Nosotros tratamos de llevarlo de a poco y cuidarlo, porque creemos que puede tener mucha proyección debido a cómo es él como persona y por su carácter”, expresó Pereyra.