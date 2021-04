No podemos callar ante las desapariciones de mujeres: Ricardo Bours

CIUDAD OBREGÓN, SONORA.- Las mujeres están enfrentando muchas adversidades que se agravaron con las pandemias del Covid-19 y de la inseguridad, subrayó Ricardo Bours Castelo.

En Cajeme apenas hace unos días se volvió a vivir la desgracia de la desaparición de dos mujeres más, dos hermanas que hoy son buscadas por sus familias y amigos, ante la apatía y lenta acción de las autoridades, recordó el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano.

Bours Castelo indicó lo anterior ante integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Ciudad Obregón, y a quienes les pidió “mostrar solidaridad y unirnos para levantar la voz ante estos hechos tan lamentables de violencia”.

No podemos no levantar la voz sólo porque en nuestra familia no hemos pasado por esta tragedia”, señaló, “donde ahora nos faltan Bianka y Aderli”.