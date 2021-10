Día del Pediatra: Miguel Ángel Martínez y Héctor José Paras, médicos con amplia trayectoria

HERMOSILLO, Sonora.- Con 42 y 38 años de trayectoria, los médicos pediatras Miguel Ángel Martínez Medina y Héctor José Paras Gómez han salvado la vida y devuelto la salud de miles de niños hermosillenses, a través de su labor en la medicina.

Ambos han trabajado en instituciones públicas a lo largo de su vida, Martínez Medina en el Hospital Infantil del Estado y Paras Gómez en el Hospital Militar de Hermosillo, tratando incontables padecimientos y enfermedades, siempre con la convicción de hacer lo mejor por la infancia.

La razón de convertirse en pediatras, explicaron, fue con el único fin de ayudar a los niños, curarlos y darles la oportunidad de crecer y convertirse en adultos sanos.

"La gran mayoría de los médicos llegamos a un buen día en que tenemos que tomar una decisión, si seguir como médico general o seleccionó alguna especialidad médica y en ese momento yo quería neurología o cardiología", recordó Martínez Medina.

"Pero cuando empecé los internados rotatorios me tocó estar en pediatría, ahí me di cuenta del dolor que tenían los niños, la manera tan penosa en que sufrían mucho de ellos, pero sobre todo, la fuerza con la que se aferraban a la vida y no los quise dejar solos, fue entonces que supe que esa era mi vocación", contó. conmovido.