No llega Purinethol al HIES en Sonora

La escasez de medicamentos para niños que están en tratamiento contra el cáncer está latente en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), coincidieron padres de familia que llevan a sus hijos a recibir atención médica.



La Mercaptopurina que se vende bajo la marca Purinethol es el medicamento que hace falta a los niños con cáncer, aseguraron algunos padres de familia, quienes solicitaron el fármaco con un mes de anticipación y no llegó.



Francisco Javier Colores, padre de familia, el cual lleva a su hija a atención médica, explicó que el medicamento Mercaptopurina lo pidió el pasado 6 de agosto, sin embargo, no hay suministro aún.



Ante tal situación, agregó que optaron por comprarlo a un costo de mil 400 pesos, con sus propios recursos, debido a que es una pastilla que en ocasiones los niños la ingieren a diario.



"Mandan la compra, nosotros dejamos la receta y ahí le ponen pendiente porque como no ha llegado ese medicamento, pues tienen que mandarlo a compras y otras cosas y ya lo mandan pero ahorita ya tiene tiempo que no ha llegado", afirmó.



"Ya arreglé todos los papales y me van a reembolsar eso", dijo.



"Nos falta la mercaptopurina, ya mandaron la compra hace 10 y todavía no me llega, sí batallamos mucho, con esa siempre estamos batallando", manifestó Juana Salas, otra madre de familia que lleva a tratar a su hija de 2 años de edad.

SECRETARIO DE SALUD DESCARTA URGENCIA

Mientras varios hospitales públicos sufren desabasto de medicamento para tratar el cáncer, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, descartó que haya una urgencia por la falta del fármaco.



El funcionario dijo que hay cantidad suficiente de Medsatrexate -medicina contra el cáncer- y que incluso puede ser sustituido por otro fármaco.



Mónica Villa, directora médica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, afirmó que la falta de medsatrexate que se registra en ese hospital y en los institutos nacionales de Pediatría y Cancerología se debe a que el laboratorio Pisa enfrenta problemas administrativos ante Cofepris.



Pisa, el mayor fabricante mexicano de medicamentos y único que, de momento, lo produce, aseguró al hospital, a través de una circular, que su fármaco está en regla, pero Cofepris indaga una queja y aseguró todo el inventario.



Al respecto, Cofepris reportó que Pisa tiene cerradas sus instalaciones de la CDMX debido a inconsistencias en sus procesos de producción.



Padres de familia bloquearon ayer las inmediaciones de la Terminal 1 del AICM, para demandar el abasto del fármaco.