"No les voy a mentir y no les voy a decir que no tengo miedo": Sara Valle

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de declarar que la agresión armada frente a su casa y que dañó a un vehículo de su propiedad con proyectiles de arma de fuego, fue un atentado en su contra, la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, confesó que quisieron intimidarla, pero seguirá a la cabeza del Ayuntamiento.

"Esto yo lo veo como parte de una manera de intimidar y de agredir para que uno se acobarde en una situación de esta naturaleza. No les voy a mentir y no les voy a decir que no tengo miedo.

Por supuesto que tengo miedo", resaltó, "pero tengo en mí la gran responsabilidad de ser la presidenta de Guaymas y el voto de muchísima gente y que están esperando resultados".

De acuerdo con los datos emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, eran las 18:42 horas del pasado jueves, cuando al 911 se reportó una agresión por arma de fuego, en las calles Almagres y Benito Juárez, de la colonia Las Villas.

Al llegar al lugar, autoridades se percataron de que se trataba de un vehículo sedán, color blanco, propiedad de la presidenta municipal, Sara Valles Dessens, quien afirmó en una rueda de prensa realizada ayer en Hermosillo que el ataque fue directo a ella y quieren minimizar la situación.

"A lo mejor no quisieron alarmar a la población, pero pues a mí me gusta decir las cosas claras y como son. ¿Sentí miedo? Sí sentí miedo. ¿Escuché la ráfaga? ¿Estaba ahí en mi casa? Sí, ahí estaba.

"Yo no sabía que era una agresión ahí en mi casa, yo escuché muy fuerte, yo nunca había escuchado algo tan cerquita y me llamó la atención que no escuché el código de la alarma que se hace… en mi casa hay un radio y me llamó la atención que no la escuché", relató.

¿QUIÉN FUE?

"¿Quién fue? Pues tengo una y muchas teorías. Sabía que el llegar a la alcaldía no era cosa fácil… Me he puesto a hacer un análisis a raíz de que rafaguearon mi carro afuera de mi casa y estando yo dentro. Fue un sonido espantoso que me retumba en el pecho.

"La violencia en Guaymas", añadió, "es un monstruo muy grande que no se va a detener en un año, ya que es el resultado de 60 ó 70 años atrás; de una serie de situaciones y de corrupción de mucho tiempo atrás".

Agregó que aunque quieran amedrentarla con este tipo de situaciones y obligarla a abandonar su cargo público, no lo hará y seguirá trabajando de la mano con su equipo de trabajo, con el apoyo del cabildo y los funcionarios, pero tomará sus precauciones y reforzará su seguridad personal.

ACUDIRÍA CON FISCAL

Sara Valle afirmó que acudiría personalmente con la fiscal general, Claudia Indira Contreras Córdova para interponer la denuncia formal, 19 horas después de haberse registrado el atentado.

La FGJE indicó que la investigación se inició desde el momento en que se realizó el informe policial homologado.