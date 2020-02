No investigan como deben: Silvia Núñez carga contra Gertz Manero sobre feminicidio

HERMOSILLO, Sonora.- "Fuera de estar pensando como quitar lo que sirve, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero debe pensar cómo fortalecerlo, porque muchos de los delitos en México no están siendo investigados como se debería", manifestó Silvia Núñez Esquer, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, ante la propuesta del funcionario de eliminar el delito de feminicidio y manejarlo como homicidio agravado.

"Como Observatorio estamos en total desacuerdo en que el delito de feminicidio deje de ser un tipo penal independiente o autónomo y que se subsuma de nueva cuenta en el tipo penal por homicidio y simplemente sea un agravante como razones de género", aseveró.

"Esto hace retroceder muchos años la discusión y quien lo propuso, aparentemente el procurador, no tiene siquiera porque opinar, primero porque es evidente que no tiene conocimiento del tema, segundo porque no obedece ningún diagnóstico o información sustentada y tercero porque el feminicidio no es del fuero federal y el no tiene porque meterse en ese tema", añadió.

Nuñez Esquer calificó como grave e ilógico que se busque eliminar el delito de feminicidio, después de que en el 2019 se hayan visto cifras de violencia que alcanzaron los más de 2 mil 800 asesinatos de mujeres en todo México.

"Creo que esto es una muestra de que aún hay mucha ignorancia. A pesar de que ya tiene muchos años el feminicidio en el tipo penal, los operadores de justicia no lo conocen y nos damos cuenta porque lo describen de una forma que no es, lo cual es muy grave, ya que las personas que aplican el derecho en México no conocen la descripción correcta de los tipos penales".

"A la vez, es evidente que no hay perspectiva de género por parte de estos operadores de justicia, lo cual nos mantiene atrasados porque mantienen una discusión permanente de algo que ya se definió hace ocho años. Lo que ellos no entienden es que ya no discutimos el tipo penal feminicidio, lo que tenemos que discutir es cómo se aplique y no se deje pasar los casos que son por razones de género", concluyó.